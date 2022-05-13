Yabancı yatırımcı Türkiye'den çıkıyor: 324 milyon dolarlık satış

ÜÇ HAFTALIK BORSADAN ÇIKIŞ 406 MİLYON DOLARA GELDİ





Merkez Bankası bayram sonrası iki iş gününü kapsayan menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.Buna göre, yabancı yatırımcı bayram tatili sonrası geçen haftaki iki iş gününde hisse senedi piyasasında net 243.9 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 75.8 milyon dolarlık satış yaptı. Şirket borçlanma senetlerindeki 4.3 milyon dolarlık satışla birlikte yabancı yatırımcının sadece iki günde Türkiye menkul kıymet piyasasından yaptıkları çıkış 324 milyon doları buldu.Rakamlara göre, 22 Nisan haftasında 52.1 milyon dolar, 29 Nisan haftasında 110 milyon dolar, geçen hafta ise 243.9 milyon dolar satış yapan yabancı yatırımcının üç haftalık borsadan çıkışı da 406 milyon dolara geldi. DİBS’te de zaten çok düşük seviyede bulunan yabancı yatırımcının üç haftalık çıkışı ise 122 milyon doları buldu.Bu satışlar sonrasında 29 Nisan haftasında 19 milyar 582 milyon dolar olan yabancı yatırımcının hisse senedi stoku 6 Mayıs haftasında 19 milyar 409 milyon dolara geldi. DİBS'te 29 Nisan'da 2 milyar 420 milyon dolar olan yabancının stoku 2 milyar 321,1 milyon dolara geriledi. Şirket borçlanma senetlerinde de 29 Nisan'da 131.5 milyon dolar olan yabancı yatırımcının stoku 6 Mayıs haftasında 126.7 milyon dolara indi.