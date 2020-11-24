Samanyolu Haber /Ekonomi / Reform balonu patladı, yabancı frene bastı /24 Kasım 2020 15:25

Reform balonu patladı, yabancı frene bastı

Merkez Bankası'nın 19 Mart'ta haftalık repo faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkarması ile 7,50 TL'ye kadar gerileyen Amerikan Doları bugün 8,04 TL'ye kadar yükseldi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform vaadinin içinin dolu olmadığının anlaşılması ve dolar 7,50 TL'nin altına gerilememesi "sıcak para" diye nitelenen hisse senedi ve tahvil piyasasına dönük yabancı yatırımcı ilgisini azalttı.

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SAMANYOLUHABER- Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'ye dönük yabancı yatırımcı ilgisinde son iki haftada görülen artışının yeninden azalmaya başladığını kaydetti. 

Haberde bir bankanın Hazine masası işlemcisinin görüşlerine yer verildi. 

Aynı bankacı, “Dün piyasada birçok kişi birbirine TL’nin niye değer kaybettiğini soruyordu. Çünkü bu hareketi tetikleyecek bir haber akışı vardı diyemeyiz. Almanya-Avrupa Birliği ile gemi olayı biraz satışı tetikledi diyebiliriz. Siyasi gelişmeler de öyle, ancak TL’de yüzde 10 değer kazancının ardından kâr satışlarının yüzde 1 civarında kalmasını beklerdik. Dün yüzde 2’nin üzerinde hatta daha fazla kayıp var.” dedi.

DOLARDA 7,50 TL SEVİYESİ KIRILMADI VE...

Aynı bankacı, “TL’deki kayıp için ana belirleyicinin lokallerin altın başta olmak üzere döviz alımları olduğunu görüyoruz. Yabancı yatırımcı girişi 6 Kasım’dan sonra düne kadar aralıksız devam etti. Ancak 7,50 TL seviyesi aşağı yönde kırılamadığında yabancı yatırımcının da girişlerini azalttığını gördük. Lokal alımları ve 7,80 TL seviyesinde yabancı yatırımcının zarar kes (stop-loss) emirlerinin çalışmasıyla tetiklenmiş görünüyor." değerlendirmesinde bulundu. 

"Yerlinin TL konusunda ikna edilmesi gerekiyor." diyen bankacı, "Ayrıca ekonomi yönetiminin, siyasetin sadece ekonomi değil hukuk demokrasi ve uluslararası ilişkilerde de değişimi gösterecek daha net adımları da görmek istediğini anlıyoruz.” diye konuştu.

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