[ANALİZ] Yabancı yatırımcının swap intikamı!

TURHAN BOZKURT | ANALİZ- Gün içinde yükseliş ve düşüşler arasında sert dalgalanan Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi peş peşe dört gündür ekside.





Güne yükselişle başlayan BIST 100, İngiltere'nin başşehri Londra'da swap (yabancı para-TL takası) işlemlerinde TL faizinin yüzde 5'ten yüzde 1.000'in üzerine çıktığına dair haberlerin etkisi ile serbest düşüşe geçti.





PEŞ PEŞE "SAT" TALİMATLARI





Yabancı yatırımcının peş peşe "sat" talimatı verdiği belirtilirken, Endekste kayıplar yüzde 7'yi buldu. Banka endeksinde değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı. Ticaret sektörü ise yüzde 8 düştü.





BİST 100'deki günlük değer kaybı yüzde 3,53.





Türkiye saati ile 17:40 itibarıyla en fazla değer kaybeden hisse senetleri yüzde 7,1 ile BİM, yüzde 3,3 düşüşle Tüpraş, yüzde 2,9 ile Garanti Bankası, yüzde 2,9 kayıpla Akbank oldu.





Dolar 6,92 TL ila 6,98 TL arasında dalgalanmasının akabinde TSİ 16:50'de 6,9675 TL'den satıldı. Euro ise 8,22 TL oldu.





YABANCILARIN YÜZDE 1.000'LİK FAİZİN İNTİKAMI





Global Menkul Değerler'den Can Oksun, “TL'nin zayıflığı hisse senedi yatırımcılarının moralini bozdu. Bugün satanların çoğunluğu yabancı yatırımcılar. Bu da off-shore piyasada yüzde 1.050 gecelik faiz ödemek yerine hisse satarak lira toplama eğiliminde olduklarını gösteriyor olabilir.” dedi.





Londra'da swap piyasasında lira faizleri bugün sert bir şekilde yükseldi. TL faizi yüzde 1.000'in üzerini gördü.





TL pozisyonlarını kapatıp dövize geçmek isteyen yabancıların 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi yine rehin alınması BİST üzerinden yeni bir savaşın başlamasına sebep oldu. Yabancılar TL açığını kapatmak için hisse senetleri ve tahvilleri satıyor.





HER HALÜKÂRDA TL KAYBEDECEK





TL yükümlülüğünü yerine getiremediği için temerrüte düşen yabancı bankalara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) idari para cezası kesebilir.





Kurban Bayramı tatilinin hemen akabinde patlak veren swap krizinde bütün fatura Türk Lirası'na çıkarılabilir. BİST'ten çıkan yabancının döviz talebi dolar, euro, sterlin ve İsviçre Frankı gibi yabancı para birimlerinin değerini artırabilir.