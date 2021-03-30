Samanyolu Haber /Gündem / Yabancılar geçen hafta Türkiye’den 1.75 milyar dolar çıkarmış /30 Mart 2021 10:18

Yabancılar geçen hafta Türkiye’den 1.75 milyar dolar çıkarmış

Deutsche Bank geçen hafta yabancıların Türkiye piyasalarında 750 milyon ila 1 milyar dolar hisse senedi sattığını, tahvil piyasasından ise 500 ila 750 milyon dolar seviyesinde çıkış olduğunu tahmin etti.

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Uzmanlar, yatırımcıların kararında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ani bir hamleyle Merkez Bankası başkanını değiştirmesinin büyük etkisi olduğu değerlendiriliyor.


Erdoğan geçen hafta Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının ardından borsa yüzde 10 gerilemiş, tahvil faizleri ise 4 puanın üzerinde yükselmişti.

Güven kaybı nedeniyle birçok yabancı fon yöneticisi, ekonomi anlayışında değişiklik olana kadar Türk varlıklarından uzak durmayı öneriyor.
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