Samanyolu Haber /Dünya / Yabancıya ev vermeyen Alman’a bin euroluk ceza /10 Aralık 2019 14:18

Yabancıya ev vermeyen Alman’a bin euroluk ceza

Almanya’nın Augsburg kentinde bir mahkeme, dairesini yabancı uyruklulara kiralamak istemeyen ev sahibini bin euro para cezasına çarptırdı.

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Ev sahibinin dairesini kiralamak için verdiği ilanda ‘Sadece Alman” kiracı istediğini belirtmesi, mahkemece ‘yabancılara yönelik açık ayrımcılık’ olarak değerlendirildi. Bu ayrımcılığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğine hükmedildi.

KABUL EDİLEMEZ
DW Türkçe’nin haberine göre Yargıç Andreas Roth, kendisine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle ev sahibi hakkında dava açan Burkina Fasolu davacıyı tamamen haklı buldu. “Yabancılara yönelik bu şekilde açık bir dezavantaj yaratılması hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi. Roth, “Suçlar ve eylemler vatandaşlar değil insanlar tarafından işlenir” ifadesini kullandı.

TAZMİNAT CEZASI
Ev sahibi, ayrımcılık nedeniyle Afrika kökenli kiracı adayına 1000 euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme ayrıca ev sahibini bir daha ‘Sadece Alman’a’ türünden bir ifade içeren ilan vermekten men etti.
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