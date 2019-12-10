Yabancıya ev vermeyen Alman’a bin euroluk ceza

Ev sahibinin dairesini kiralamak için verdiği ilanda ‘Sadece Alman” kiracı istediğini belirtmesi, mahkemece ‘yabancılara yönelik açık ayrımcılık’ olarak değerlendirildi. Bu ayrımcılığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğine hükmedildi.





KABUL EDİLEMEZ

DW Türkçe’nin haberine göre Yargıç Andreas Roth, kendisine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle ev sahibi hakkında dava açan Burkina Fasolu davacıyı tamamen haklı buldu. “Yabancılara yönelik bu şekilde açık bir dezavantaj yaratılması hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi. Roth, “Suçlar ve eylemler vatandaşlar değil insanlar tarafından işlenir” ifadesini kullandı.





TAZMİNAT CEZASI

Ev sahibi, ayrımcılık nedeniyle Afrika kökenli kiracı adayına 1000 euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme ayrıca ev sahibini bir daha ‘Sadece Alman’a’ türünden bir ifade içeren ilan vermekten men etti.