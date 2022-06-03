Samanyolu Haber /Gündem / Yabancıya vatandaşlık için konut satışı zammı ev fiyatlarını yine yükseltti /03 Haziran 2022 19:37

Yabancıya vatandaşlık için konut satışı zammı ev fiyatlarını yine yükseltti

Yabancı uyrukluların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına olanak sağlayan konut alım miktarının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması karının ev fiyatlarına yine zam olarak yansıdığı aktarıldı.

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Girdi maliyetlerindeki artış, satılık ve kiralık konutların fiyatlarına zam olarak yasımıştı.

Bu durum vatandaşları zorlamaya devam ederken bu kez de yabancı uyrukluların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına olanak sağlayan konut alım miktarının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması karının ev fiyatlarına yine zam olarak yansıdığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre vatandaşlık hakkı kazanmak için 250 bin dolara gayrimenkul alma şartı 13 Haziran itibarıyla 400 bin dolara yükseltiliyor. 13 Nisan’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan bu kararın uygulamaya girme tarihi 13 Haziran olarak belirlenmişti.

Kararın yürürlüğe girmesine sayılı günler kala emlak piyasasında hareketlilik başladı. Durumu fırsata çevirmek isteyen bazı ev sahipleri konut fiyatlarında artış gerçekleştiriyor.

''YÜKSEK TALEP FİYATLARI YÜKSELTİYOR''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan emlakçı Taner İşlek, bazı ev sahiplerinin konutlarının fiyatını 400 bin dolar bandının üzerine çekerek durumu fırsata çevirdiğini söylüyor.

Konut fiyatlarında son dönemde sürekli bir yükseliş görüldüğünü söyleyen İşlek, ''Konut fiyatlarında sürekli artış gözleniyor. Yabancıların talebi de bu artışlarda etkili oluyor. Gayrimenkul alarak vatandaşlık hakkı kazanma bedeli 250 bin dolar. Bu rakam 13 Haziran’da 400 bin dolara yükseliyor. Bu karar öncesi konutlarının fiyatı bu rakamlara yakın olan bazı ev sahipleri rakamı 400 bin dolar üzerine çıkarıyor. Yüksek talep fiyatları yükseltiyor'' dedi.
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