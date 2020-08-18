Samanyolu Haber /Politika / Yabani fidanlar aşı tutmadı! /18 Ağustos 2020 11:19

Yabani fidanlar aşı tutmadı!

Ayakkabı kutularından milyon dolarların ortalığa saçıldığı 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında isim geçen dört bakandan biri olan Erdoğan Bayraktar manidar bir mesaj paylaştı.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için ulusalcılarla (Doğu Perinçek) ülkücülerin (Devlet Bahçeli) başını çektiği gruplarla kurduğu ittifakın itirafı yine eski bir AKP'li bakandan geldi.  

17/25 Aralık 2013 soruşturmalarında Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ın ismi geçmişti. O isimlerden biri olan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar şahsi Twitter hesabında çarpıcı bir mesaj yayımladı.

Bayraktar mesajda, “Meyve ağacının dibinden çıkan yabani fidanlar aşı tutmadı. Budanan ana ağaç dal verip çiçek açabilirse, meyve verecek!” ifadelerini kullandı.

YABANİ FİDANLAR İLE KİMLERİ KAST ETTİ?

Bayraktar’ın mesajında “Yabani fidanlar” diye nitelediği kişi ya da grupları AKP'nin sonradan ittifak kurduğu grupları çağrıştırdı.  
Erdoğan Bayraktar NTV Canlı Yayında Başbakan İstifa Etmeli Dedi ...

Bayraktar, yolsuzluk iddiaları üzerine 25 Aralık 2013'te NTV'nin canlı yayınına telefonla bağlanarak, "Ben sayın başbakanın talimatlarını yerine getirdim." diyerek bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini ilan etmişti. 

Erdoğan'ın baskısı ile istifa dilekçesini geri çeken Bayraktar ve diğer 3 bakan bir hafta sonra yine Erdoğan'ın isteği üzerine istifa ettirilmişti. 

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