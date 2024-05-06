Yağış uyarısı sürüyor: Doğuda bitecek, batıda başlayacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Bugün yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının ise Güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



HAFTA ORTASINDAN SONRA YENİ YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR



Hafta ortasına kadar yurdun doğu bölgelerinde kendini göstermesi beklenen yağışların ardından yurdun batısından yeni bir yağışlı hava dalgasının giriş yapması bekleniyor.



Perşembe günü Marmara Bölgesi dolaylarında kendini gösterecek yağışlar cuma günüyle birlikte Ege ve Batı Karadeniz'i de saracak.