Yağışlar deprem bölgesinde hayatı daha da zorlaştırıyor









Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'ndeki kurulan çadırkenti de su bastığı belirtildi. Burada yaşayan bir depremzede, "Kızılay da yok, AFAD da. Şu an hiçbir yetkili yok. Yetkililerimiz, hepsi uykularında ve yatıyorlar sıcak yerlerinde. Her tarafımız tel örgülerle çevrili. Koydukları mıcırı (çakıl) halk kendi imkanlarıyla taşıyıp çadırların önüne döküyor. Lavabolarımız su içinde yüzüyor" dedi.









Resmi verilere göre 48 binden fazla kişinin ölümüne neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle yüz binlerce depremzede evsiz kalmış durumda. Çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde kalan tüm depremzedeler için konteynerkentler kurulması planlanıyor.









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