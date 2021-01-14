Samanyolu Haber /Gündem / Yağışlar İstanbul'un barajlarını bir miktar rahatlattı /14 Ocak 2021 12:39

Yağışlar İstanbul'un barajlarını bir miktar rahatlattı

İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 26.92 olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Hafta sonu başlayan ve aralıklarla devam eden yağışların ardından İstanbul'da bulunan barajlardaki su seviyesi yüzde 26.92'ye ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 26.92 olarak ölçüldü.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26.92" ifadeleri kullanıldı.

?Geçmiş yıllara göre büyük düşüş

Barajlardaki doluluk oranı, 13 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 43.15, 2006'da yüzde 82.19, 2007'de yüzde 56.15, 2008'de yüzde 25.96, 2009'da yüzde 46.69, 2010'da yüzde 94.17, 2011'de yüzde 84.99, 2012'de yüzde 63.07, 2013'te yüzde 67.90, 2014'te yüzde 34.29, 2015'te yüzde 81.26, 2016'da yüzde 65.11, 2017'de yüzde 64.06, 2018'de yüzde 66.26, 2019'da 90.60, 2020'de yüzde 52.80 olarak gerçekleşti.
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