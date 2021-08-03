Samanyolu Haber /Politika / ‘Yağma’ yasasına evet diyen İYİ Parti'den tuhaf savunma /03 Ağustos 2021 11:41

‘Yağma’ yasasına evet diyen İYİ Parti'den tuhaf savunma

İyi Parti, 17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ için ‘Evet’ oyu kullanmasını, ‘muhalefet şerhi düşüldüğüne’ işaret ederek savundu.

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Kanunla orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açılmıştı.

Diken’in ‘CHP ve HDP’nin ret oyları yetersiz kalınca: Orman ve kıyı yağmalanmasının önü açıldı’ başlıklı haberinde kanuna dair oylamaya muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığına dikkat çekiliyordu. Bu bağlamda AKP ve MHP’lilerin yanı sıra İYİ Parti’den oylamaya katılan tüm isimlerin ‘kabul’ oyu verdiği kaydediliyordu.

İYİ Parti: Muhalefet şerhi düştük

Haberle ilgili olarak İYİ Parti’den ”İlgili kanuna dair muhalefet şerhi düşerek olası yağma ve talanlara karşı hem devletin hem de milletimizin hafızasına not düşülmüştür” duyurusu geldi.

İYİ Parti’nin yazılı açıklaması şu şekilde: ”Turizm Teşvik Kanunu’nun da aralarında bulunduğu torba kanun değişikliğine dair, kamuoyunda yaratılan algının aksine; İYİ Parti, ilgili kanuna dair muhalefet şerhini düşmüştür. Cumhurbaşkanı’nı yetkilendiren ilgili kanunun, mevcut sistemin arazlarından biri olduğunun altı çizilmiş, ve; “Teklifin d bendinde, “Turizm Merkezleri” tanımı yapılmakta, ilave olarak orman vasıflı alanlar dahil olmak üzere, Hazine taşınmazları ve tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde turizm merkezleri ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanı’na bırakılmaktadır. Bu durum, orman alanlarımızın talan edilmesi endişesi yaratmaktadır.” Denilerek, olası yağma ve talanlara karşı hem devletin hem de milletimizin hafızasına not düşülmüştür. Aziz Milletimizin bilgisine sunarız.”


CHP de Diken’in haberiyle ilgili olarak, ‘‘Oylamaya katılmayanlar ‘görevli’ ya da ‘mazeretli’ydi” demişti.
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