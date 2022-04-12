Samanyolu Haber /Gündem / Yağmaya onay çıktı: Naksan Plastik ‘yok pahasına’ satılıyor /12 Nisan 2022 18:12

Yağmaya onay çıktı: Naksan Plastik ‘yok pahasına’ satılıyor

Rekabet Kurumu, Naksan Plastik’in TMSF aracılığıyla, Aby Plastik Ambalaj tarafından 1,2 milyar TL gibi değerinin 5’te 1’i kadar bir fiyattan devralınmasına izin verdi.

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Nakiboğlu ailesi, hukuksuz olduğu gerekçesiyle satış işlemine itiraz etmişti. Şirketin güncel piyasa değeri 600 milyon dolar civarında.

Rekabet Kurumu’nun kararında, “Naksan Plastik İktisadi ve Ticari Bütünlüğü’nün TMSF aracılığıyla, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Aby Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.” denildi.

Naksan Plastik’te; palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, sera örtüleri, malç film, ev tekstil ambalajları, ağır hizmet torbaları, poşet, torba, endüstriyel shrink film, streç film, baskılı/baskısı poşet üretimi gerçekleştiriliyor.

YARGI KARARI OLMADAN SATIŞ YAPILIYOR

Şirketin yüzde 52 sahibi Osman Nakiboğlu ile Hilmi Nakiboğlu’nun avukatları, şirketinin satışına itiraz etmişlerdi. İtiraz dilekçesinde şirketin yüzde 52 hakkında herhangi bir yargı kararı olmadığına işaret ederek, “Haklarında verilmiş bir mahkeme kararı olmadığı gibi yüzde 52 hisseleriyle ilgili herhangi bir el koyma yada müsadere kararı bulunmamaktadır. Yüzde 52 hissenin bu durumu açık olduğu halde şirketin tamamının satışa çıkarılması açıkça hukuka aykırıdır.” ifadesini kullanmışlardı.

Ancak TMSF, ailenin itirazına rağmen ihaleyi gerçekleştirdi ve fabrikanın satışı yapıldı.

Naksan Plastik’te; palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, sera örtüleri, malç film, ev tekstil ambalajları, ağır hizmet torbaları, poşet, torba, endüstriyel shrink film, streç film, baskılı/baskısı poşet üretimi gerçekleştiriliyor.

ŞİRKETİN SATIŞI TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURACAK

Naksan’ın satışı tamamen hukuksuz. Hissedarları hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bile yok. Bazı ortaklarının savunması bile alınmış değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine göre ‘müsadere şartları bile oluşmamış.’ Ancak buna rağmen Anayasa ve hukuk ayaklar altına alınarak satılıyor.

SATIŞ BEDELİNİN 6 KATI BORCU ALICI FİRMAYA KALACAK

Bu arada Naksan Plastik A.Ş’nin satış bedelinin 6 katı kadar (7 milyar 521 milyon TL) borcu var. Aşağıdaki haberde konunun ayrıntılarını okuyabilirsiniz…

Naksan Plastik’in hukuksuz satışının onaylanması durumunda iki ihtimal ortaya çıkıyor. Bugüne kadar 1 kuruşu bile ödenmemiş 485 milyon Euroluk borcu ya TMSF ödeyecek – yani halkın sırtına yüklenecek- ya da alıcı firma ödemek zorunda kalacak. Zira kredi sözleşmesinde yetkili mahkemenin İngiltere olduğu ve İngiliz hukukunun uygulanacağı net olarak yazılmış. Dolayısıyla firmanın bu alacağı tahsil amacıyla müracaatı halinde borcun Naksan Plastik A.Ş tarafından ödenmesi gerekiyor.
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