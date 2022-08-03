Yağmur suyundaki 'kimsayal' riski

Küresel ısınma nedeniyle iklimlerin değiştiği ve doğal afetlerin arttığı dünya genelinde artık yağmur suyu bile temiz kalamıyor. Yapılan bir araştırmaya göre yağmur suyunda dahi çok sayıda kimyasal tespit edildiği ifade edildi.Stockholm ve Zürih üniversitelerinden araştırmacılar, yağmur suyunda PFAS, diğer adıyla "çok sayıda kimyasalların" izi görüldü.Stockholm Üniversitesi'nden Çevre Bilimleri profesörü Ian Cousins, konuya ilişkin açıklamasında, "Endüstriyel dünyada sık sık yağmur suyu içmesek de dünyanın dört bir yanındaki birçok insan yağmur suyu içmenin güvenli olduğunu düşünüyor ve içme suyu kaynaklarımızın çoğunu yağmur sularından sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.Cousins, PFAS'IN dünyanın en uzak bölgelerindeki kar kütlelerinde bile görüldüğünün altını çizdi. Ladbible'de yer alan haberde, PFAS maddesinin büyük üreticiler tarafından aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmış olmasına rağmen, atmosferde bulunmaya devam ettiği; bu nedenle, herkesin yağmur suyuna karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.