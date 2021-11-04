Samanyolu Haber /Dünya / Yahoo çekilme kararı aldı /04 Kasım 2021 23:10

Yahoo çekilme kararı aldı

'Yasal ve iş alanındaki artan zorluklar nedeniyle' Yahoo uygulamasının Çin ana karasında 1 Kasım 2021 itibarıyla çalışmayacağı duyuruldu.

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Yahoo'dan yapılan açıklamada, internet hizmetlerine 1 Kasım'dan itibaren Çin ana karasından erişim sağlanamayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Şirket olarak kullanıcılarımızın haklarına, açık ve özgür internete bağlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Şirketin piyasadan çekilme açıklaması, Çin'de Kişisel Bilgi Koruma Yasası'nın 1 Kasım'da yürürlüğe girmesinin ardından geldi.

Çin'deki yasal düzenlemeler gereği, internet şirketlerinin kullanıcı bilgilerini otoritelerle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

ABD KONGRESİ ÜYELERİ ELEŞTİRMİŞTİ

Yahoo, 2007'de iki Çinli muhalifin bilgilerini hükümete vererek hapse atılmalarına sebep olduğu gerekçesiyle ABD Kongresi üyelerince eleştirilmişti.

Şirket, daha önce ülkedeki faaliyetlerini azaltmış, 2015'te Pekin'deki ofisini kapatmıştı.

Web portalı ve çok sayıda internet hizmeti halihazırda Çin'de yasaklı olan Yahoo, son dönemde Çin'deki faaliyetlerine son verme kararı alan ikinci ABD'li internet şirketi oldu.

Microsoft'un sahibi olduğu insan kaynakları sitesi Linkedin de ekimde platformunun sosyal ağ kısmını kapatmaya karar vermişti.

Çin'de ayrıca Google, Facebook ve Twitter gibi ABD'li şirketlerin internet ve sosyal medya hizmetlerine erişim engelleniyor.
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