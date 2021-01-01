Samanyolu Haber /Ekonomi / Yahudi işadamının milyonlarca lirası kayıp! /01 Ocak 2021 12:18

Yahudi işadamının milyonlarca lirası kayıp!

2019 yılında ölen Yahudi işadamı İshak Pinhas'ın geride kalan parası için İsrail'de dava açıldı, Türkiye'de suç duyurusu yapıldı.

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2019'da hayatını kaybeden Yahudi işadamı İsak Pinhas'ın geride kalan serveti adliyelik oldu.

İsrail'e yerleşen Pinhas, Türkiye'deki bankalara kalan tüm parasını İsrail'e götürmeye çalışsa da başarılı olamamıştı. Üstelik ömrünün son demlerinde alzaymır hastalığıyla boğuşuyordu.

Türkiye'deki Musevi Cemaati, Pinhas'ın parasını İsrail'e transfer edemediğini öğrenmişti. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh ile vakıf gönüllüsü Rachel Şeli Gaon, 2018'de İsrail'e giderek Pinhas ailesini ziyaret etti. 

İBRAHİMZADEH FAİZ KARŞILIĞI BORÇ İSTEDİ

Türkiye Musevi Cemaati Başkanı olarak anılan İbrahimzadeh, Pinhas'tan Türkiye'deki servetini kendilerine faizli bir şekilde borç vermesini isteyerek, "Türk bankaları ne kadar faiz veriyorsa biz de o faizi vereceğiz. Ödemeleri aylık yapacağız." taahhüdünde bulundu.



PİNHAS'IN PARALARI SON KURUŞUNA KADAR VAKFIN HESABINA GÖNDERİLDİ

Türkiye bankalarında kalan para, Pinhas tarafından son kuruşuna kadar "Türkiye Hahambaşılığı Vakfı" ismiyle açılan banka hesabına transfer edildi. 

Transfer işlemi 5 seferde yapıldı. Söz konusu banka hesabına 5 Şubat 2018'de 1 milyon  TL, 18 Haziran 2018'de 2 milyon TL, 10 Temmuz 2018'de 4 milyon 590 bin TL, 8 Ağustos 2018'de 4 milyon 422 bin TL gönderildi. 

Pinhas'ın Hahambaşılığa gönderdiği toplam meblağ ise 16 milyon 759 bin 298 lira. 

FAİZ ÖDEMELERİ ELDEN YAPILDI, 10 AY SONRA KESİLDİ

Para, vakıf hesabına ulaştıktan sonra iki şüpheli her ay İsrail'e giderek borcun faizini elden ödemeye başladı.

Ancak Pinhas'a göre ödemeler taahhüt edilenin altındaydı. Pinhas ailesinin İsrail'deki avukatları, müvekkillerine 10 ay boyunca 10 bin dolar ödendiğini, bunun anlaşılan faiz oranının altında olduğunu belirtiyor.

Bu zaman zarfında zaten hasta olan İsak Pinhas hayatını kaybetti. Pinhas ölünce Hahambaşılığı Vakfı'nın ödemeleri hayatta kalan eşi Fortüne Pinhas'a yapması gerekiyordu. Ancak bu ödemeler hiçbir sebep gösterilmeden kesildi. 


PARASINI NOTER KANALIYLA GERİ İSTEDİ, VAKIF ''HESAP NUMARASI BİZİM DEĞİL'' DEDİ

Fortuna Pinhas hemen bir avukata müracaat etti. Avukat, 2 Nisan 2020'de noter aracılığıyla Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'na bir ihtarname gönderdi ve paranın tamamının geri ödenmesini istedi. 

İhtarnameye cevap ise 2 gün sonra verildi. Vakıf cevabında söz konusu banka hesaplarının kendilerine ait olmadığını iddia ediyor ve herhangi bir para transferinden haberlerinin olmadığını belirtiyordu.

Cevapta vakfın gerçek veya tüzel kişilerden para temin ederek faizle geri ödemesinin hukuken mümkün olmadığı da aktarıldı. 

Pinhas'ın avukatı Hahambaşılığı Vakfı'na bu kez telefonla ulaşmaya çalıştı. Yetkililer avukata, "Bu durumu kendi içimizde bir değerlendirelim." diye cevap verdi.

Bir süre sonra ise "Yardımcı olamayacakları" yönünde bir cevap verildi.


İSRAİL'DE DAVA AÇILDI, İSTANBUL'DA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Independent Türkçe'nin haberine göre Pinhas'ın avukatı, bütün bu yaşananları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıyarak, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İshak Pinhas ve Rachel Rachel Şeli Gaon'dan şikâyetçi oldu.

Savcılığa verilen dilekçede 90 yaşındaki eş Pinhas'a "İsrail'de yeterince paran var, buradaki parayı unut!" denildiği belirtilerek, "Şüpheliler, müvekkilimizin sessiz kalacağını ummuş, yaşından ve yalnızlığından dolayı da kolay hedef olarak görmüşlerdir. Söz konusu çelişkili ifadeler ve hareketleri olayı örtbas etmeye çalıştıklarını da göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

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