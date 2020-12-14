Yahya Alkın Hocaefendi gurbette vefat etti

Diyanet camiasında "Hocaların Hocası" olarak bilinen, şimdiye kadar çok sayıda müftü ve vaiz yetiştiren, "Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi"nde dersler veren Yahya Alkın Hocaefendi tenkil sürecinde kendisini hedef yapılmasının ardından bire süredir gurbette Almanya'da yaşıyordu. Yahya Alkın Hocaefendi Koronavirüs sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Alkın son 15 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Alkın Hocaefendi bugün öğle saatlerinde ruhunun ufkuna yürüdü





Yahya Alkın kimdir?





1942 Rize ili Çayeli ilçesi Yenice Köyü doğumlu. İlkokulu kendi köyünde bitirdi. Hıfzını İzmir’de tamamladı. Sakarya İmam-Hatip Okulunu bitirdi. 1968 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü (bugünkü Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi) bitirdi. Üç yıl imam-hatiplik yaptıktan sonra, 1970 yılında Erzincan İl Müftülüğüne, 1971’de de Muğla İl Müftülüğüne atandı. Bir ara Pendik Müftülüğü de yapan Yahya Alkın, 1978 yılında Haseki Müftü ve Vaizler İhtisas Kursunu birinci olarak bitirdi. Aynı yerde öğretim üyesi olarak görev aldı. Emekli olduktan sonra da (şu anda Pendik’te faaliyetini devam ettiren) Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı “Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi”nde ders vermeyi sürdürdü. “Bize Göre Durum ve Gerçek”, “Kur’an’da Peygamberler ve Peygamberimiz”, “İslam ve Temel Bilgiler” gibi bazı basılmış kitapları vardır.