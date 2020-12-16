Yahya Alkın Hocaefendi vefat etti

Emekli müftü, din alimi ve tefsir uzmanı Yahya Alkın, virüs salgını sebebiyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat etti.







Erzincan, Muğla ve Pendik Müftülüklerinde bulunan Yahya Alkın, uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’nde ‘tefsir’ dersleri okuttu. Aslen Çayeli, Yenice Köyünden olan Yahya Alkın, babasının gurbete çıkması sonucu hafızlığını, orta okulu ve liseyi İzmir'de okudu. Bediüzzaman'ı ziyaret eden 'Son Şahitler'den olan ağabeyi Yusuf Okumuş vasıtasıyla Risale-i Nurlarla tanışan Yahya Alkın hoca, sohbet ve vaazlarında Risale-i Nurlardan bahsetti. Yeni Asya'nın kuruluş yıllarında gazeteye yazılar da yazan Alkın'ın yazıları "Bize Göre Durum ve Gerçek" adıyla kitaplaştırılmıştı.





Adapazarı İmam Hatip Lisesini birincilikle bitiren Alkın, daha sonra İstanbul İslam Enstitüsü (şimdiki Marmara Ü., İlahiyat) bitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’nde uzun yıllar tefsir dersleri okutan Alkın, dini hizmetlerine emekli olduktan sonra da devam etti.





Yahya Alkın hoca ayrıca her fırsatta ilahiyat camiası ve tefsir uzmanlarını Risale-i Nurdan istifade etmeye, okun kıymetini bilemeye çağırırdı.





Yahya Alkın kimdir?





1942 Rize ili Çayeli ilçesi Yenice Köyü doğumlu. İlkokulu kendi köyünde bitirdi. Hıfzını İzmir’de tamamladı. Sakarya İmam-Hatip Okulunu bitirdi. 1968 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü (bugünkü Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi) bitirdi. Üç yıl imam-hatiplik yaptıktan sonra, 1970 yılında Erzincan İl Müftülüğüne, 1971’de de Muğla İl Müftülüğüne atandı. Bir ara Pendik Müftülüğü de yapan Yahya Alkın, 1978 yılında Haseki Müftü ve Vaizler İhtisas Kursunu birinci olarak bitirdi. Aynı yerde öğretim üyesi olarak görev aldı. “Bize Göre Durum ve Gerçek”, “Kur’ân’da Peygamberler ve Peygamberimiz”, “İslâm ve Temel Bilgiler” gibi bazı basılmış kitapları vardır.