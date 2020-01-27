24 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 20:55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin sebep olduğu sarsıntı Diyarbakır'da da hissedilmişti. Aynı saatlerde sokakta bulunan onlarca arabanın lastiğini patlatan kişi yakalandı.





Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen akabinde eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, arabaların tekerleklerini patlatmıştı.





GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TEŞHİS EDİLDİ





Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceledi. Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y., olduğu tespit edildi.





Herkesin can derdine düştüğü esnada sokakta haydutluğa soyunan C.Y., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün gözaltına alındı.





Zanlının Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. C.Y.'nin lastikleri patlatma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.