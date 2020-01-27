Samanyolu Haber /Gündem / Yakalandı! /27 Ocak 2020 18:46

Yakalandı!

Herkesin can derdine düştüğü esnada sokakta haydutluğa soyunan ve bıçakla onlarca arabanın lastiğini patlatan C.Y., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün gözaltına alındı.

Polis bu kişiyi arıyor!

24 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 20:55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin sebep olduğu sarsıntı Diyarbakır'da da hissedilmişti. Aynı saatlerde sokakta bulunan onlarca arabanın lastiğini patlatan kişi yakalandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen akabinde eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, arabaların tekerleklerini patlatmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceledi. Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y., olduğu tespit edildi. 

Herkesin can derdine düştüğü esnada sokakta haydutluğa soyunan C.Y., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün gözaltına alındı. 

Zanlının Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. C.Y.'nin lastikleri patlatma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yakalandı! Sonraki Haber >>

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Polis bu kişiyi arıyor!

Polis bu kişiyi arıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:07