Yakalanmasaydılar bunları halka yedireceklerdi

Sözcü'de yer alan habere göre bir evde at kesildiği ve etinin piyasaya sürüleceği ihbarını değerlendiren Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevkani Mahallesi’ndeki bir adreste İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde arama yaptı.



AT ETİ ELE GEÇİRİLDİ



Ekipler, aramada parçalanmış ve satılmaya hazır hale getirilmiş yaklaşık 300 kilogram at eti ele geçirdi.



Yeni kesilen hayvana ait olduğu tespit edilen etlere el konuldu. Polis, olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.



Etlerin imha edildiğini bildiren yetkililer, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiğini belirtti.