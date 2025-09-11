Yakın dostuydu, tek atışla boynunda vuruldu, Trump hayatını kaybettiğini duyurdu

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Kirk için “Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk artık aramızda değil. Amerika’daki gençliği ondan daha iyi anlayan kimse yoktu” ifadelerini kullandı.





Trump mesajında ayrıca, “O herkes tarafından, özellikle de benim tarafımdan sevildi ve takdir edildi. Artık bizimle değil. Melania ile birlikte sevgili eşi Erika’ya ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Charlie, seni seviyoruz!” dedi.





31 yaşındaki Kirk, Trump’ın sert sağ çizgisini benimseyen genç kuşağın en etkili sözcüsü olarak tanınıyordu. Kirk’in sosyal medya platformu X’te 5,3 milyon takipçisi bulunuyordu. Kirk, yaptığı podcast yayınlarıyla da milyonlarca Amerikalı’yı etkiliyordu. Sosyal medya videolarında, keskin çıkışları ve muhaliflerle girdiği tartışmaları provoke edici bir üslupla sunmasıyla öne çıkıyordu. Üniversite kampüslerindeki konuşmalarında öğrencileri kendisiyle doğrudan tartışmaya davet ediyor, bu diyalogların birçoğu kısa sürede internette viral oluyordu.





Kirk, Trump’ın 2020 seçimlerini kaybetmesinin ardından ortaya attığı “seçim hilesi” iddialarını en güçlü şekilde savunan isimlerden biri oldu. Göçmenler ve LGBT topluluğunu hedef alan açıklamalarıyla da sık sık gündeme geldi.





Genç yaşta kurduğu Turning Point USA, 10 yılı aşkın sürede ABD’deki en büyük genç muhafazakar örgüte dönüştü. Hareketin bazı üyeleri, 6 Ocak 2021’de Kongre baskınına giden otobüslerle Washington’a taşınmıştı. Ayrıca Kirk, Trump’ın 2024 seçim kampanyasında sahada seçmenle birebir temas kuran en önemli organizasyonlardan biri olan Turning Point Action’ı da yönetiyordu.





Chicago banliyösünde büyüyen Kirk üniversiteyi bitirmedi ancak genç yaşta Cumhuriyetçi çevrelerde hızla yükseldi. 2016’da Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın kişisel asistanı olarak çalışmaya başlamasıyla, başkanlık çevresine girmişti.





Kirk’ün keskin konuşmaları ona Fox News ekranlarında düzenli yer ve ardından ABD’nin en popüler muhafazakar yayınlarından biri haline gelen “The Charlie Kirk Show” podcast’ini kazandırdı. Programında Trump’ın “çalıntı seçim” iddialarını ve koronavirüs hakkındaki komplo teorilerini dile getirerek geniş bir kitleye ulaştı.





Zaman zaman ortaya attığı iddialar ulusal siyasete de yansıdı. Örneğin 2024 sonbaharında, Haitili göçmenlerin Ohio’da kedi ve köpek yediği yönünde asılsız bir söylentiyi ilk yayanlardan biri oldu. Kısa süre sonra Trump bu iddiayı Demokrat aday Kamala Harris ile yaptığı başkanlık tartışmasında tekrar etti.





Kirk, geçen yıl AFP’ye verdiği röportajda doğruluk payı sorgulanan açıklamaları hakkında, “Biz gerçeği yayıyoruz” demekle yetinmişti.