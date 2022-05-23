'Yakında borçluların hesaplarına tek tek el konulacak'

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası Üyesi Özgür Karabat, kredi ve kredi kartı borçlarında oluşan tabloya ve AKP'nin planlarına ilişkin açıklamada bulundu.







"Ekonomide kontrolünü kaybeden AKP iktidarı, çok tehlikeli bir oyun oynamaya başladı. Maaşlar ve banka hesaplarını kontrol etmek için geniş kapsamlı bir proje yürürlüğe girdi. Kredi ve kredi batağı oyunu devrede!" diyen Karabat, "İhracatçının, turizmcinin, sanayicinin dövizlerini kontrol eden AKP hükümeti, şimdi 10 milyonlarca çalışanın maaşına göz dikti. Enflasyon karşısında ezilen vatandaşların gelirini artıramayan hükümet, onları kredi ve kredi kartı kullanmaya mecbur kılıyor" ifadesini kullandı.





Karabat, açıklamasını şu maddelerle sürdürdü:





Kredi kartı harcamaları 6-13 Mayıs haftasında 63,7 milyar TL ile tarihi bir rekora imza attı. İşte bahsettiğimiz oyun da burada oynanıyor. Sözde, kredi kartı limitleri aylık geliri geçemeyecek, farklı bankalardan kart alınamayacaktı.





2020’in ilk 3 ayında vatandaşların 70,9 milyon adet kredi kartı vardı. 2021’de 78 milyona çıktı. Bu yılın aynı döneminde bu rakam 88 milyona yükseldi. Kamu kurumları kredi kartı kullanımını denetlemediği için bankalar leblebi gibi kart dağıtımına girdiler.





Nasıl bir felaket ile karşı karşıya olduğumuzu bu tabloda görebilirsiniz. Özellikle kredi kartı ile nakit çekim bölümüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir yılda 32,1 milyar TL’den 50,6 milyar TL’ye çıktı. Bu artış sadece enflasyonla alakalı değil.





Bireysel kredi kullanımı Şubat 2022’de %21 arttı ve 1.1 trilyon TL’ye ulaştı. 35.7 milyon kişi kredi kartı sahibi. Bu yılın Mart ayında kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler 190 bin kişi oldu. Yılın ilk 3 ayında borcunun ödeyemeyenler 600 bini buldu.





Vatandaşının gelirini artırmadan bu kadar çok kredi ve kredi kartı borcuna sokan başka bir ülke dünyada yok. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımız bireysel olarak bankalara borcunu ödeyemiyor.





AKP, vatandaşları daha fazla borca batırarak aslında onların gelirlerini kontrol ediyor. Vatandaşın sermayesinin, hesabının yönetimini ele alıyor. Yakında borçluların hesaplarına tek tek el konulacak.





Seçim ekonomisine geçilmesi ile birlikte hesaplardaki kontrol gevşetilecek, çeşitli aflar ve ucuz krediler çıkarılacak. Bu arada Hazine de el konulan hesaplardan ciddi bir gelir elde etmiş olacak.





Nasıl ki AKP’nin Kur Korumalı Mevduat uygulaması Hazine’yi büyük bir krize sürüklüyorsa, aynı şekilde vatandaşların kredi ve kredi kartına mahkum edilmesi de bizi toplumsal felakete götürüyor. Buna bir an önce erken seçimle dur dememiz gerekiyor."



