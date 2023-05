Sözcü'de yer alan habere göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Adana'da miting düzenledi. Mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:



“Şimdi siz burayı hani birisi diyor ya ‘lebaleb' doldurmuşsunuz. Şimdi bakacaklar, bakacaklar, küfürler artacak küfürler artacak. Bozmuşsunuz yine birilerinin sinirlerini.



“İKİ ŞEY OLACAK”



*İki şey olacak: 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Meral Akşener. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım 50 yıllık bir siyasi hafızam var. Kadınlara bu kadar hakaret eden, kötü bir dil kullanan, gençlere hakaret eden ve muhalefete küfür eden, iftira atan, tehdit eden bir dille ilk defa bir seçime gidiyoruz.



*Pek çok seçime şahit oldum ama milletini darbeci diyen bir zihniyete hiç şahit olmadım. Milletine işgalci diyen bir siyasiye, bir dile hiç rastlamadım. Propaganda faaliyetleri için gezdiğimiz yerlerde bizi hedef göstere bir dile hiç rastlamadım.



*Bakın önce kadınlara çürük dendi, sürtük dendi, düşük dendi. Gençlere süfli dendi. Millete işgalci dendi, darbeci dendi. Ondan sonra hedef gösterildik. Sonra biri çıktı önce bizi Gabar'a gömdüler. Sayın Kılıçdaroğlu'yla ikimizi… Birimizi Gabar'a… Bunları diyen Recep Bey ve yandaşları… Sayın Kılıçdaroğlu'yla beni birimizi Gabar'a birimizi Cudi'ye… Benim mezar kazılırken petrol bulundu. Ya Gabar'da.



“YAKINDA PEYGAMBERLİĞİNİ İLAN EDERSE HİÇ ŞAŞIRMAM”



*Milletine kitapsız diyen, Allahsız diyen, dinsiz diyen bir dille de hiç karşılaşmadık. Diyor ki ‘Biz Allah'tan emir alırız.' Arkadaş arkadaş bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir kötü, pis bir dildir? Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam.



*Kafalar gitti, kafalar gitti. Bir an evvel 14 Mayıs akşamı bu işi bitirmeliyiz. Birinci turda bitirmeliyiz. Gerçekten psikiyatristlerin tedavisine muhtaç hale gelen insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla her bir arkadaşım, her bir kardeşim, her bir evladım sadece kendisini ailesini değil, bütün arkadaşlarınızı, komşularınızı sandığa götürüyorsunuz ve birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı seçiyoruz ve Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli ediyoruz.



*Türkiye'nin bu böyle bir rezil dili taşıması mümkün değil. Demokrasi için yargının bağımsızlığı için haksızlığa sebep olan, harama el uzatanların bu ülkenin yönetiminden gitmesi için 14 Mayıs'ta bitinci turda hem cumhurbaşkanlığını hem de Meclis'i almak durumundayız.



“SEÇİMİ KAYBETTİKLERİNİ GÖRDÜLER”



*Bir tanesi çıktı dedi ki, sonra da Erzurum'da yaptırılan, sonra da CHP'liler yaptı denilen provokasyondan bahsedeceğim. Erzurum'da, Erzurumlu kardeşlerimi de çok üzen dadaşları çok üzen Erzurum'da yapılan sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan o taşlama, linç etme ve provokasyonun karşısında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahıs eğer kalkıp da Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP'yi suçluyorsa artık kelimeler bitmiştir. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta bu işi kaybettiğini anlayıp artık son olarak işi cilletliğe, zorbalığa vurmuş demektir. Seçimi kaybettiklerini gördüler.



“ONLARLA BİR OLMAYACAĞIZ”



Böyle bir harami düzeni, 14 Mayıs'ta emekli edecek miyiz? Son olarak Tarzan zorda. Recep Bey attaya gidiyor. Ama biz sabırlı olacağız. Biz, akıllı olacağız, biz zeki olacağız ve bunların yaptığı yanlışlıkları göreceğiz, engelleyeceğiz, onlarla bir olmayacağız. Bir de sandıkları koruyacağız.”