Samanyolu Haber /Gündem / Yakınları bulunamayan deprem mağduru çocuklara ne oluyor? /08 Şubat 2023 09:26

Yakınları bulunamayan deprem mağduru çocuklara ne oluyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kayıt altına alınarak, bağlı kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kayıt altına alınarak, bağlı kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgelerindeki refakatsız çocukların, ilk olarak bulundukları yerlerde kayıt altına alındığı belirtildi.

Çocukların kendisi ve ailesiyle ilgili bilgilerin kaydedilip, kardeşlerin bir arada tutulduğu aktarılan açıklamada, çocukların daha sonra bakanlığa bağlı kuruluşlara yerleştirildiği kaydedildi.

 Yurttaşların, deprem bölgesindeki refakatsız çocuklar için 'ALO 183' hattı ile kolluk kuvvetlerine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurabileceği vurgulandı.
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