Yakınları enkaz altında kalan depremzedeler isyanda

Yakınları enkaz altında kalan depremzede bir vatandaş "Avrupa seni kıskanıyor da sen 4 gündür bir kepçe niye gönderemiyorsun? Hem de bu partinin adamıyız, bir de öyleyiz yani" diye konuştu.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı.

Vatandaşlar felaketin yaralarını sarmaya devam ediyor. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi. Depremde yaralanan sayısı ise 62 bin 937 kişiye ulaştı.

Ekipler enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.





Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede vatandaş ise iktidarı eleştirerek isyan etti.





"AVRUPA SENİ KISKANIYOR DA SEN 4 GÜNDÜR BİR KEPÇE NİYE GÖNDEREMİYORSUN?"





Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede "Avrupa seni kıskanıyor da sen 4 gündür bir kepçe niye gönderemiyorsun? Hem de bu partinin adamıyız, bir de öyleyiz yani." diye konuştu.





Ayrıca depremzede vatandaş bir de "Bu partinin adamıyız, bir de öyleyiz yani." diye belirtti.