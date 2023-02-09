Samanyolu Haber /Gündem / Yakınları enkaz altında kalan depremzedeler isyanda /09 Şubat 2023 13:47

Yakınları enkaz altında kalan depremzedeler isyanda

Deprem bölgesinde enkaz altında yakınlarının olduğunu söyleyen bir vatandaş, hükümeti eleştirerek isyan etti.

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede

Yakınları enkaz altında kalan depremzede bir vatandaş "Avrupa seni kıskanıyor da sen 4 gündür bir kepçe niye gönderemiyorsun? Hem de bu partinin adamıyız, bir de öyleyiz yani" diye konuştu. 

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı.

Vatandaşlar felaketin yaralarını sarmaya devam ediyor. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi. Depremde yaralanan sayısı ise 62 bin 937 kişiye ulaştı. 

Ekipler enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede vatandaş ise iktidarı eleştirerek isyan etti. 

"AVRUPA SENİ KISKANIYOR DA SEN 4 GÜNDÜR BİR KEPÇE NİYE GÖNDEREMİYORSUN?"

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede "Avrupa seni kıskanıyor da sen 4 gündür bir kepçe niye gönderemiyorsun? Hem de bu partinin adamıyız, bir de öyleyiz yani." diye  konuştu. 

Ayrıca depremzede vatandaş bir de "Bu partinin adamıyız, bir de öyleyiz yani." diye belirtti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yakınları enkaz altında kalan depremzedeler isyanda Sonraki Haber >>

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede

Yakınları enkaz altında kalan bir depremzede

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

800 kişi enkaz altında

800 kişi enkaz altında

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:19:31