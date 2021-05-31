Yakınlarının kaybolduğunu duyurduğu Selahaddin Gülen'in kaçırıldığı ortaya çıktı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeğenlerinden olan ve öğretmenlik mesleği yapan Selahaddin Gülen'in kaçırılmış olabileceğini eşi Seriyye Gülen ve kardeşi Kemal Gülen geçtiğimiz günlerde basına duyurmuş, Selahaddin Gülen'in hayatından endişe ettiklerini bildirmişlerdi.

EŞİ SERİYYE GÜLEN: 3 MAYIS'TA KAYBOLMUŞTU

Seriyye Gülen, 3 Kasım'dan bu yana Kenya'da yaşadığını belirterek yeni evlendiği Selahaddin Gülen'in yıllardır yurtdışında öğretmenlik yaptığını ve kendi halinde bir hayat sürdüğünü belirtmişti.

3 Mayıs'ta eşiyle irtibatının kesildiğini belirten Gülen, o günden bu yana çalmadık kapı bırakmadığını, Kenya'daki basın kuruluşlarına haber yaptırdığını ancak bir sonuç alamadığını söylemişti. Eşinin kaçırılarak Türkiye'ye götürüldüğünü düşündüğünü anlatan Gülen, başlarına bu hadisenin eşinin Gülen soyadını taşıması sebebiyle geldiğini ifade etmişti.

KARDEŞİ KEMAL GÜLEN: 30'LU YAŞLARDAKİ KARDEŞİMİ KAÇIRMAKLA ELİNİZE NE GEÇECEK?





Bilgisayar öğretmeni olan, 30'lu yaşlardaki Selahaddin Gülen'in kardeşi Kemal Gülen süreci Bold Medya yayınında anlatırken devletin düşürüldüğü aciz duruma dikkat çekmişti. Gülen, "2007'de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen, ancak 2017'de tekrar açılan bir dosya sebebiyle kardeşim hakkında kırmızı bülten çıkarılmış. Kenya'ya gittiğinde burada adli makamlara sevk edilerek (kendisine denetimli serbestlik uygulanarak) dosyası Türkiye'den istenmiş. Dosyayı inceleyen Kenya makamları iadeye gerekçe olabilecek bir suçla karşılaşmadıkları için iade talebini yerine getirmemişler. Karar duruşmasından kısa bir süre önceyse yolda önü kesilen kardeşim Selahattin kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış. Kenyalılarla görüştüğümüzde bize 'merak etmeyin ülkemize güvenin' dendi. Ancak araştırıldığında devlet makamlarının kardeşimden haberdar olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu eylemin bir kaçırma olduğunu düşünüyorum" demişti.





GÜLEN SOY İSMİNİ TAŞIYOR DİYE 80 KİŞİ YA HAPSEDİLDİ, YA DA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI





Gülen ailesinden 80 kadar kişinin, sırf soy isimlerinin Gülen olmasından dolayı cezaevine atıldığını ya da hakkında arama kararı çıkarıldığını ifade eden Kemal Gülen, "9 kardeşimden biri olan, 30 yaşındaki kendi halindeki Selahattin'i kaçıracak kadar devlet acz içine düşmemeli. Hakkımızı hem Kenya hem de Uluslararası makamlar nezdinde arayacağız" şeklinde konuşmuştu.