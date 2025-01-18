Yakıt tankeri patladı: En az 60 kişi öldü

Nijerya'nın Nijer eyaletinde yakıt tankerinin devrilmesiyle yaşanan patlamada en az 60 kişi hayatını kaybetti.



Ülkenin batısındaki Nijer eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesiyle yaşanan patlamada en az 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



Federal Karayolu Güvenliği Birliği (FRSC) Nijer Komutanı Kumar Tsukwam, ölenlerin büyük bir kısmının tankerin devrilmesinin ardından dökülen benzini toplamak için gelen yoksul yerel halk olduğunu söyledi.



"Durdurma çabalarına rağmen büyük bir kalabalık yakıt almak için toplandı" diyen Tsukwam, itfaiye görevlilerinin yangını söndürdüğünü aktardı.



Nijer Eyaleti Vali Sözcüsü Bologi İbrahim de petrol tankerleri kazaya karıştığında bölge sakinlerinin kendi güvenliklerine öncelik vermeleri gerektiğini belirtti.