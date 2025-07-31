Samanyolu Haber /Gündem / Yaklaşan İstanbul depremi ABD basınında: Risk artıyor; zaman daralıyor /31 Temmuz 2025 13:23

Yaklaşan İstanbul depremi ABD basınında: Risk artıyor; zaman daralıyor

ABD merkezli Washington Post, İstanbul’u bekleyen büyük deprem riskine dikkat çeken kapsamlı bir haber yayımladı. Jeofizikçilere göre önümüzdeki 30 yıl içinde İstanbul’da büyük bir depremin gerçekleşme ihtimali artıyor ve zaman her geçen gün daralıyor.

SHABER3.COM

Rusya tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı. İlk tespitler depremin büyüklüğüyle kıyaslandığında önemli bir hasarın olmadığı yönünde. 

Yaşanan büyük deprem Türkiye'nin, özellikle de İstanbul'un muhtemel bir büyük depreme ne kadar hazırlıklı olduğu sorularını yeniden gündeme taşıdı. Diğer yandan ABD'nin önemli basın kuruluşlarından Washingtonpost'un da geçtiğimiz günlerde uyarı niteliğinde bir habere imza attığı ortaya çıktı. 

Deprem senaryolarında can kaybı tahminleri 700.000’e kadar çıkarken, İstanbul’da 40.000’e yakın tarihi yapının ve binlerce riskli konutun tehdit altında olduğu vurgulanıyor. Washington Post’a göre, bu durum yalnızca bir doğal afet riski değil, aynı zamanda büyük bir siyasi sorun hâline gelmiş durumda.

Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı ve Zeyrek Çinili Hamamı gibi önemli yapılar üzerinde bazı güçlendirme çalışmaları yapılmış olsa da, siyasi gerilim nedeniyle kapsamlı önlemler alınamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve merkezi hükümet arasında süregelen yetki çekişmeleri, restorasyonları ve afet hazırlıklarını yavaşlatıyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan Thomas Parsons’un sözlerine göre, İstanbul açıklarındaki segmentin kırılması “sadece zaman meselesi.” Uzmanlar, acil önlem alınmadığı takdirde İstanbul’un çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor: “Saat işliyor, şimdi harekete geçilmeli.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yaklaşan İstanbul depremi ABD basınında: Risk artıyor;... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:47:07