Yaklaşan İstanbul depremi ABD basınında: Risk artıyor; zaman daralıyor

Rusya tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı. İlk tespitler depremin büyüklüğüyle kıyaslandığında önemli bir hasarın olmadığı yönünde.





Yaşanan büyük deprem Türkiye'nin, özellikle de İstanbul'un muhtemel bir büyük depreme ne kadar hazırlıklı olduğu sorularını yeniden gündeme taşıdı. Diğer yandan ABD'nin önemli basın kuruluşlarından Washingtonpost'un da geçtiğimiz günlerde uyarı niteliğinde bir habere imza attığı ortaya çıktı.





Deprem senaryolarında can kaybı tahminleri 700.000’e kadar çıkarken, İstanbul’da 40.000’e yakın tarihi yapının ve binlerce riskli konutun tehdit altında olduğu vurgulanıyor. Washington Post’a göre, bu durum yalnızca bir doğal afet riski değil, aynı zamanda büyük bir siyasi sorun hâline gelmiş durumda.





Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı ve Zeyrek Çinili Hamamı gibi önemli yapılar üzerinde bazı güçlendirme çalışmaları yapılmış olsa da, siyasi gerilim nedeniyle kapsamlı önlemler alınamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve merkezi hükümet arasında süregelen yetki çekişmeleri, restorasyonları ve afet hazırlıklarını yavaşlatıyor.





ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan Thomas Parsons’un sözlerine göre, İstanbul açıklarındaki segmentin kırılması “sadece zaman meselesi.” Uzmanlar, acil önlem alınmadığı takdirde İstanbul’un çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor: “Saat işliyor, şimdi harekete geçilmeli.”