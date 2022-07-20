"Yaklaşık 1 milyar dolar harcanan hurda yığını basına gösterilecek"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 801 milyon dolara yapılan ve 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ankapark'ın yarın basına, çok yakında ise halka açılacağını parkın mevcut durumunun videosunu paylaşarak duyurdu.





EMİR: İHANETİN BAŞ MİMARI ER GEÇ HESAP VERECEK





CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de sosyal medya hesabından, "Bir milyar dolara yakın para harcayarak yaptıkları hurda yığınını herkes görecek. Bu ihanetin baş mimarı er geç hesap verecek" açıklamasına yer verdi.