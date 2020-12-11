Yaklaşık 1 milyon vak'a bizden gizlenmiş!

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Temmuz'dan itibaren günlük vaka sayısı yerine hasta sayısı açıklanmaya başlandı. Ta ki 26 Kasım'a kadar. 26 Kasım'da bakanlık tarafından günlük vak'a sayısı açıklanmaya başladı. Uzun zamandır akıllarda “29 Temmuz-26 Kasım tarihleri arasında ne kadar vak'amız var?” sorusu yer aldı.

Bakanlık bu hesaba ulaşabileceğimiz veriyi dün açıkladı: Toplam vak'a sayısı…

Türkiye vak'a sayısını açıklamayı bıraktığında (29 Temmuz itibarıyla) toplam vak'a sayısı 227 bin 982'ydi. Vak'a sayılarının tekrar açıklanmaya başlandığı 26 Kasım tarihinden bugüne kadar 465 bin 959 vak'a tespit edildi.

Bu iki veriyi toplayıp vak'a sayısından çıkarıldığında Türkiye'nin karanlık dönemine ait vak'a sayıs elde ediliyor: 1 milyon 54 bin.

"İKTİDARIN ALDIĞI ÇOK CİDDİ BİR MESULİYET"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip Eylül ayında vak'a sayılarının alarm verdiğini söyledi. Haziran ayında hızlı bir açılış yapıldığını vurgulayan Saip, basamak basamak açılmak gerektiğini belirtti.

Zaten hasta sayısı açıklanmasına da bu dönemde geçildiğini aktaran Saip, “Hâlâ kapanma planı yok. Vak'aların daha önceden açıklanıyor olması hem toplumun tedbir almasına hem de iktidar üzerinde tedbir alınmasına yönelik neden olacaktı. Şu an vak'a sayıları tsunami halinde artıyor. En azından şu anda tedbirler kısmi olsa bile daha önceden uygulanırdı. İktidarın aldığı çok ciddi bir mesuliyet.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BU KARANLIK DÖNEMİ YAŞAMASAYDI NE OLURDU?





Türk Tabipler Birliği Merkez Delegesi Dr. Çiğdem Arslan ise, vaka sayıların açıklanmamasının daha kötü sonuçlar doğurduğunu savunmuştu.





Arslan geçen günlerde yaptığı açıklamada halka uyarı yapmanın tek yolunun maske-mesafe uyarısı yapmak olmadığını ifade ederek sürecin şeffaf yönetilmesi gerektiğini söyledi.





Arslan, “Vak'a sayılarının il il, ilçe ilçe doğru olarak hem halkla hem de sağlık çalışanlarıyla paylaşılmaması ne yazık ki bu süreci doğurdu. Verilen rakamların her ne kadar doğru olmadığını bilsek de bu herkes tarafından bilinen ama telaffuz edilemeyen bir şeydi. Eğer doğru sayılar verilmiş olsaydı hem halk hem de sağlık çalışanları buna göre hareket ederdi.” demişti.





VAK'A SAYISI 1 BUÇUK MİLYONDAN FAZLA TEDBİRLER YETERLİ Mİ?





Vak'a sayılarının açıklanmadığı döneme bakıldığında vaka sayısı 1 milyondan fazla, toplam vak'a sayısıyla 1,5 milyonu aşıyor. Bu vak'a sayıları göz önünde alındığında alınan tedbirler yeterli mi?





Sağlık sistemi ne durumda? İstanbul Tabip Odası başkanı şu şekilde aktarıyor: Şu an uygulanan kısıtlamaları yeterli bulmuyoruz. Sağlık sistemi hem yatak sayısı hem de yoğun bakım açısından dolmuş durumda.





Hastanelerde ek yatak açılıyor olması nitelik sağlık çalışanları olmadıkça bir anlam ifade etmiyor. Yoğun bakım hastasının bakımı kolay bir şey değil. Bunu ancak deneyimli sağlık çalışanları yapabilir. Şu anda sağlık sisteminin üzerinde çok büyük bir yük var. Çok acil bir kapanmaya ihtiyaç var.





Bu sebeple en az 14 gün aslında ideali 28 günlük süreyle devletin bütün imkanlarını ve yatırımlarını insan sağlığı üzerine yöneltmesi gerekiyor.