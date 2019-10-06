Samanyolu Haber /Gündem / Yaklaşık 4 yıl sonra Ensar için soruşturma izni /06 Ekim 2019 10:48

Yaklaşık 4 yıl sonra Ensar için soruşturma izni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ensar Vakfı’nın Karaman Şubesi’nin yasadışı yurtlarında çalışan bir öğretmenin Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği’ne (KAİMDER) ait kayıt dışı yurtlarda 10 erkek öğrenciye cinsel istirmarda bulunmasına ilişkin olayla ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdi.

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2016 yılında mahkeme kararı çıkan olayla ilgili dönemin İl Milli Eğitim Müdürü olan Asım Sultanoğlu, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ahmet Bayır ile İl Dernekler Müdürü Ömer Sezer hakkında inceleme yapılacak. Soylu, dönemin valisi Murat Koca hakkında ise kusuru olmadığı iddiasıyla soruşturma izni vermedi.

Kaçak yurtları denetlemeyerek olayda sorumlulukları bulunduğu öne sürülen Karaman’daki ilgili kamu görevlileri hakkında da birçok suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunlardan birini de eski yargıç, avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu yapmıştı. Teftiş Kurulu Başkanlığı, incelemesini tamamlayarak, Soylu’ya raporunu sundu. Raporu inceleyen Soylu, incelemenin soruşturmaya dönüştürülmesine karar verdi.
 
Cumhuriyet’in haberine göre, Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’e bağlı kayıt dışı yurtlarda 2012-2015 arasında 10 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıkmıştı. Sanık öğretmen Muharrem Büyüktürk, 2016’daki yargılama sonucunda 508 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Karaman Valiliği’nin 5 Mart 2016 tarihli Emniyet Müdürlüğü fezlekesiyle olaydan haberdar olduğu, akabinde Vali Murat Koca imzalı 7 Mart 2016 tarihli yazı ile disiplin soruşturmasına başlandığı bildirilen yazıda, Muharrem Büyüktürk’e 28 Mart 2016’da devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiği kaydedildi. Yazıda yurtların kaçak olduğu tespiti yapılmıştı.

Olaydan sonra “İlimizde yurtları yok” diyen vali Koca’nın KAİMDER’in hizmet binasının açılışına katıldığı ortaya çıkmıştı. Kararda, cinsel istismar olayına kadar Karaman’daki Ensar Vakfı ve KAİMDER’e ait kaçak yurtların hiç denetlenmediği vurgulandı.
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