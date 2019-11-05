Yakup Şimşek’in kızı: Bir kez daha gördük Allah’tan başka kimsemiz yok; olsun, O ne güzel vekildir

Yakup Şimşek'in kızı ve avukatı Büşra Şimşek dün İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde babasının duruşmada gülüşünü bile mahkeme başkanının hazmedemediğini söyledi.

Büşra Şimşek, “Bir kez daha gördük ki bizim Allah’tan başka kimsemiz yok. Olsun, O ne güzel vekildir. Segbis ekranında gördüğüm babama gülümsediğim için başkan “niye gülüyosun bi sorun mu var” dedi. Gülüşümüzden bile haz edemeyen Kemal Selçuk gülüşlerimizi solduramazsın.” ifadelerini kullandı.

YAKUP ŞİMŞEK: ZAMAN'DA ÇALIŞTIM VE BUNDAN GURUR DUYUYORUM





Zaman'ın eski marka pazarlama direktörü Yakup Şimşek savunmasını tutuklu olduğu İstanbul Silivri Cezaevi’nden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) vasıtası ile yaptı.





Şimşek, şunları söyledi: “Ahmet Altan’ı burada tanıdım. Kitaplarını burada okudum. Onunla aynı dosyada yargılanmaktan gurur duyuyorum. Onun gibi dünya çapında bir yazarın bu dosyada olması büyük haksızlık. Savcının mütalaası bana Cuma günü tebliğ edildi. Mütalaanın 3 yıl önceki iddianameden tek bir farkı var: İddianameyi hazırlayan savcı darbecilikten, mütalaayı hazırlayan savcı silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmamı istiyor."





Şimşek şöyle devam etti: "Hakkımda suçlamaya alet edilen beş sözde delil var. İlki Zaman gazetesinde çalışmış olmam. Ben Zaman’da çalıştım ve bundan gurur duyuyorum. Zaman'ın hisseleri 17/25 Aralık’tan sonra alındı. Bu kişilerin değil tutuklanması, yargılanması bile söz konusu olmadı. İkinci delil Bank Asya’da hesap. Bank Asya’nın kuruluşunu, açılışını ben mi yaptım? Bunu devlet yaptı."





SAİD-İ NURSİ'NİN KİTAPLARI ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN SAYILDI!





"Üçüncü delil HTS kayıtları. Örgüt üyesi olduğu söylenen 7 kişi ile telefon kaydım varmış." diyen Şimşek, "İnsanlarla telefonda konuşmak ne zamandan beri suç? O 7 kişi ne zaman örgüt üyesi ilan edilmiş? Eğer bu suçsa ben bu insanlarla yalnız telefonda değil, yüz yüze de görüştüm. Dördüncü delil sözde örgütsel döküman. Beni Trabzon’da babamın evinde gözaltına aldılar. Beş tane Said Nursi’nin kitabına da el koydular gözaltına alırken." dedi.





"REKLAM FİLMİNİ BİR KERE SEYRETSEYDİNİZ SUÇ OLMADIĞINI GÖRECEKTİNİZ"





Şimşek şunları söyledi: "Bana ait değiller, zaten halen satılan kitaplar bunlar. Bu kitaplar şu an odamda. Hapishane yönetiminin izniyle içeri aldım. Beşinci delil reklam filmi: Taleplerimizi yerine getirip bir kere izleseydiniz, reklam filminde suç unsuru olacak bir şey olmadığını görecektiniz. O bebeğin 9 aylık değil, iki yaşında olduğunu görürdünüz. Örgüt suçlamasına karşı atfedilen paragraf beş satırdır. Bu çürük delilleri bir kez daha huzurunuzda reddediyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Sizlerden, merhamet değil adalet istiyoruz.”