"Yalan ve dedikodu, kötü niyetli propaganda"

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken, Millet İttifakı'nın adayını henüz açıklamaması 6'lı Masa'da ortak bir aday üzerinde görüş birliğine varılamadığı olarak da yorumlanıyor.





Bu tartışmalar sürerken, son dönemde yaptığı paylaşımın ardından adı yeniden cumhurbaşkanı adayı olarak anılmaya başlanan 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün ofisinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.







Ofisin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır.



Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır.









