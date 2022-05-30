Yalancı Bakanlar ve Bakanlıklar

İlgezdi verilen yanıta şöyle cevap verdi: “Bakanlık kadro derecesi 5 olup 1. Derecenin 4. Kademesindeki lisans mezununa 7 bin 187 TL net maaş verildiğini beyan etmiş. Ancak bizim elimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev yapan 25 yıllık bir memurun maaş bordrosu mevcut. Bordroda da görüldüğü üzere derecesi 1/4 olan 3600 ek göstergeli 25 yıllık bir memurun 2022 Mayıs ayı maaşı, 5 bin 33 liradır. Peki, aradaki 2 bin 154 lira nerede? Bu miktar, bakanlık çalışanlarından neden kesiliyor? Her memurdan bu kadar kesinti yapıldığını öngörürsek bu çok büyük bir meblağ yapıyor.”





Bakanlık iddiaları yalanladı: Türkiye, Hindistan’dan tahıl ithalatı yapmamaktadır





Tarım ve Orman Bakanlığınca, Hindistan menşeili buğday ithalatı için sosyal medyada yer alan söz konusu firma tarafından, ithalat başvurusu ve analiz işlemleri yapıldığı bildirilerek, “Analiz raporu sonucuna göre, Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir. Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir. Türkiye Hindistan’dan buğday ithalatı yapmamaktadır.” ifadesi kullanıldı.









Hindistan'dan buğday yerine resmen zehir ithal etmişler: İşte belgesi

Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal etmediğini iddia eden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 50 bin ton buğday ithalatının belgeleri ortaya çıktı. Tarım Yazarı Ali Ekber, buğday analizlerinde “Hint Sürmesi” hastalığı çıkınca ülkeye sokulmadığını açıklanmıştı ama bunun bir YALAN olduğu ortaya çıktı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada buğday krizi baş göstermişti.Hindistan'dan 50 bin ton buğday ithalatı yapıldığı iddialarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, yalanladı.



Ekber'in paylaşımı şu şekilde:









Bakanlığın verdiği yanıt belgelerle çürütüldüKültür ve Turizm Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği cevap belgelerle çürütüldü. Bakanlık en düşük kamu emekçisi maaşını 6 bin 126 lira olarak belirtirken 5 bin 33 liralık maaş bordroları ortaya çıktı.BirBün'üngöre, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CİMER aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na en düşük ve en yüksek memur maaşlarını sordu. İlgezdi’nin soru önergesine şu yanıt geldi: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin ikinci kısmı birinci bölümünün 5. Maddesine göre ücret zamları belirlenmektedir. 12.05.2022 tarihi itibariyle Bakanlığımızda bekar ve BES kesintisi olmayan lise mezunu; 13. Derecenin 3. Kademesinde memur unvanında görev yapan personele 6,126.00 TL, kadro derecesi 5 olup 1. Derecenin 4. Kademesindeki lisans mezununa 7,187,00 TL net maaş ödenmektedir.”Bakanlık, Türkiye'nin ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri dış satımıyla net ihracatçı ülke olduğunu belirttiği açıklamada, "Ülkemizin Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir ürün için teklif de almamıştır" denilmişti.Tarım Yazarı Ali Ekber, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yalanladığı ithalatın gerçekleştiğine dair belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.Ekber, özel sektörün Hindistan’dan ithal ettiği buğdayın analizlerinde “Hint Sürmesi” hastalığı çıkınca ülkeye sokulmadığını belirtti.