Yalancının mumu pandemiye kadar yanar



2020 yılı sonu itibarıyla gerçekleşme oranı yüzde 68,7’de kalan FATİH Projesi’nin kentlerdeki ilerleme oranı belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan haritada, kentlerdeki tahta kurulu okul oranları paylaşıldı. Verilerde yatırımların çoğunun batı illerine yapıldığı görüldü.

İstanbul’da proje kapsamına alınan 2 bin 888 okulun sadece bin 575’ine etkileşimli tahta kuruldu. İstanbul’da, fiber interneti bulunan okulların oranı ise yalnızca yüzde 33’te kaldı.

Ankara’da bin 517 okulun proje kapsamına alındığı, bunların sadece 889’unda etkileşimli tahta bulunduğu aktarıldı. Ankara’da etkileşimli tahtası olan okulların oranı yüzde 58, fiber interneti olan okulların oranı ise yüzde 46 olarak kayıtlara geçirildi.

İzmir’de bin 518 okul proje kapsamına alındı. Proje kapsamında etkileşimli tahtasına kavuşan okul sayısı 778, oranı ise yüzde 51 ile ifade edildi. Fiber interneti olan okulların oranı yüzde 34 oldu.

Çok sayıda doğu ve güneydoğu kentinin tahta kurulu okul oranı yüzde 30’u dahi aşamadı. Urfa’nın, sadece 420 okulda etkileşimli tahta bulunduğu öğrenilirken ilde proje kapsamına alınan okul sayısının ise 2 bin 71 olduğu belirtildi.

Proje hedefinin çok uzağında kalan doğu kentleri ve veriler ise şöyle:

* Ağrı’da proje kapsamındaki 908 okuldan 225’ine, * Diyarbakır’da proje kapsamındaki bin 418 okuldan 382’sine, * Mardin’de proje kapsamındaki bin 16 okuldan 242’sine, * Şırnak’ta proje kapsamındaki 594 okuldan sadece 90’ına etkileşimli tahta takıldı.









Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman,bir TV kanalında konuyla ilgili soruları cevaplandırdı. İktidarın eğitimde sınıfta kaldığını dile getiren Karaduman, 2010 yılında başlayan Fatih projesinin ve tablet dağıtımlarının da yeterli olmadığını vurguladı.





Karaduman şunları söyledi:





"Pandemi döneminde eğitim noktasında iktidar sınıfta kalmıştır. Sene 2010, bir seçim öncesinde Ak Parti meydan meydan geziyor, ellerinde bir tablet biz Fatih Projesi ile Türkiye’deki bütün öğrencilere tablet dağıtıyoruz dediler. Öğrencilere kitap bile veremeyen iktidarlar vardı, biz bütün öğrencilere kitap dağıtacağız dediler. Neydi bu Fatih Projesi? Bir okullarda akıllı tahta uygulamasına geçilecek, iki bütün okullarımızın internet alt yapısı temin edilecek, üçüncüsü Türkiye’deki bütün öğrencilere tablet verilecek. Şimdi bu Fatih Projesinin on birinci yılındayız, kaç tane tablet verdiniz?

2010 yılından sonraki her seçimde tablet dağıtıyoruz diye, beş altı yılı tablet dağıtıyoruz diye diye geçirdiler ama gelinen noktada ne Fatih Projesi var ortada ne de tabletler var. Şimdi bu uygulama düzgün bir şekilde yapılmış olsaydı, emin olun bugün öğrencilerimiz bu problemi yaşamıyor olacaktı. Fatih Projesi niye ilerlemedi? Günü kurtarmak için yalan söyleyerek siyaset yaparsanız işte yalancının mumu pandemiye kadar yanar. Siz her seçim meydanında tablet dağıtıyoruz diye insanlarımızı aldatmaya kalkacaksınız, insanlarımıza yalan yanlış şeyler söyleyeceksiniz, tamamen popülist bir takım söylemlerle projeler satacaksınız, insanlarımıza umut satacaksınız ama işin sonunda bunun faturasını kim ödeyecek? İşin sonunda bunun faturasını vatandaşa ödetmeye kalkacaksınız. E şimdi bu iktidar sınıfta kalmadı da, kim sınıfta kaldı?"