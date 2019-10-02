Yalçın Akdoğan'a AKP'de yeni görev...

Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Yalçın Akdoğan, uzun süredir siyaset arenasında gözükmüyordu. Akdoğan’ın AKP Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildiği öğrenildi.





AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan ‘Genel Başkan Danışmanı’ olarak görevlendirilmiştir.” bilgisini paylaştı.





Şahin, Akdoğan’ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.







YALÇIN AKDOĞAN KİMDİR?







22 Eylül 1969 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bölümünde, doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yaptı.





Gazetecilik mesleğine Milliyet Gazetesi’nde staj yaparak başladı. 1992-1994 yılları aralarında Mehmet Metiner ve Abdurrahman Dilipak gibi yazarlarında bulunduğu ‘Yeni Zemin’ adlı dergiyi çıkardı. Yeni Şafak ve Star gazeteleri ile çeşitli dergilerde yazarlık yaptı. Star gazetesinde kendi adı ve Yasin Doğan müstear ismiyle yazılar kaleme aldı.

Pendik Belediyesi Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Devlet Bakanı Basın Müşavirliği ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanlığı ve Başbakan Baş Müşavirliği görevlerinde bulundu.





29 Ağustos 2014 tarihinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığında oluşturulan 62. Türkiye Hükûmetinde Başbakan Yardımcısı olarak atandı. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun hazırladığı kabineden Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık görevinden alınmasından sonra görevine son verildi.





Başbakan Binali Yıldırım’ın kurduğu yeni kabinede yer almadı.