Samanyolu Haber /Gündem / Yalçın'dan Yargıtay Eski Başkanı'na hakaret /27 Nisan 2021 12:02

Yalçın'dan Yargıtay Eski Başkanı'na hakaret

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'a "müptezel" diyerek hakaret etti.

SHABER3.COM

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, Cumhuriyet’te çıkan yazısının ardından önce MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından hedef alındı. Bahçeli’ye verdiği yanıtta, “Mertlikten ve namertlikten söz edenlerin önce kendilerinin mert olması gerekir” diyen Selçuk, “Sövgüler eski deyişle muhayyerdir. Değişmez huyları, sahibine geri dönüp onu vurmasıdır. Hakaretlerle düşünceleri ve hukukun dediklerini çürütemezsiniz” dedi.

Ancak bu kez Sami Selçuk’un Bahçeli’ye yönelik eleştirilerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yanıt vererek, “müptezel” şeklinde hakaret ederken, “darbe heveslilerinin istediği ortamı hazırlamakla” suçladı.

Semih Yalçın’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Hukuk nosyonunu ve Yargıtay’ın kurumsal kimliğini siyasete malzeme ve vasıta yapan Selçuk haddini aşmış, eskiden mensubu olduğu kurumun geleneklerine aykırı hareket etmiştir. Hukukçu kimliğini bir tarafa bırakarak siyaset yapmaya soyunan bu yazısı turası silinmiş sabık başkanın; F... ve darbe iltisaklı gelişmeleri, beceriksizlik ve basiretsizlikleri hukukçuya yakışan ölçülü bir üslupla eleştirmek dururken MHP Genel Başkanını hedef alması, maksatlıdır.”

“Sabık başkanın bu fevkalade sorumsuz ve acemice, hatta hamakatın zirvesindeki açıklaması; yangına körükle gitmekten, toplumsal paniği körüklemekten ve halkı ümitsizliğe sevk ederek darbe heveslilerinin istediği ortamı hazırlamaktan başka bir işe yaramayacaktır. Ayrıca mezkûr kişinin görevi, sonradan olma yarım hocalığı ile siyasetçilere ayar vermek değildir; herkes kendi işini usulü dairesinde yapmalıdır. Referandumda rey beyanında bulunan otuz milyon vatandaşı “ayıplı çoğunluk” olarak tanımlayan bir müptezelden hukuk adamı olmaz.”

“Biz kendisi gibi ülkemizdeki adalet anlayışından tiksinti duymuyoruz. Kendisinin insanlığından ve adalet anlayışından tiksinti duyuyoruz. Selçuk, siyaset yapan hâkimler geleneğinden gelen ve iflah olmaz liberal kimliğiyle kendini İngiliz Lordu bir aristokrat zanneden zavallıdır. Bulunduğu makamı ve mesleğini kötüyle kullanan, dünyayı kendi doğruları etrafında döndüğünü zanneden, kişisel hırslarına yenilerek hukuk mesleğine zarar veren Sami Selçuk’u kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.”
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