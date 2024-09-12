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Yalçınkaya kararına flaş yorum: 12 Eylül'ün yıl dönümünde 12 Eylül ruhuna uygun karar

AİHM'nin kararına rağmen Yüksel Yalçınkaya davasında yerel mahkemeden çıkan 'yeniden ceza' kararı büyük tepki çekti. Duruşmayı yakından takip eden Yeşil Sol Parti'nin yorumu ise dikkat çekti.

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Büyük bir hukuk skandalına imza atan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM'nin Yüksel Yalçınkaya kararını tanımadı. Yalçınkaya için yeniden ceza verdi. 

Duruşmayı yakından takip eden Yeşil Sol Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı yorum ise büyük dikkat çekti. Açıklamada 12 Eylül tarihine vurgu yapıldı ve 'darbe rejimi' ifadeleri kullanıldı. Açıklama şu şekilde:   

Türkiye yargısı için yeni bir sınav niteliğinde olan ve bir  heyetle bizim de YSP olarak gözlemci olduğumuz Yalçınkaya davasında, AİHM'in hak ihlali kararını yok sayan  Kayseri ACM, tam da 12 Eylül'ün ruhuna uygun bir karara imza attı ve AİHM'in "hak ihlali var" dediği cezayı yeniden verdi.

Demirtaş ve #Kavala davalarında AYM ve AİHM kararlarını yok sayan yargı, aynı hukuk tanımazlığını devam ettirdi.

Hukuku, Anayasayı, uluslararası mahkeme kararlarını yok sayan bu sistem, darbe rejiminden başka bir şey değildir!




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