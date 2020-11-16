Yalı çetesinde gergin bekleyiş

Gazeteci Murat Yetkin'in kendisine ait blogda yazdığı yazıya göre tasfiyeler devam edecek.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:





"Erdoğan’ın devlet yönetimindeki operasyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sınırlı kalmayabilir. Erdoğan şu aşamada yalnızca ekonomi yönetimindeki değişiklikten söz etti. Ama hukuk ve demokrasi reformundan söz etmesi kapsamın genişleyeceğine işaret sayılıyor. Çünkü Ankara kulislerinde Albayrak’ın özellikle 2018’den sonra, aile üyesi olmaktan gelen gücünü de kullanarak diğer bakanlıklarda, bakan ve bakan yardımcılığı dahil bazı makamlara atanmasına etki ettiği isimler olduğu konuşuluyordu.



Örneğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Albayrak’ın 2015’te Enerji Bakanlığına atanmasıyla Enerji Müsteşarlığına atanmış, Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla da Enerji Bakanlığına getirilmişti.

Ancak Erdoğan’ın teknik bilgisi güçlü bazı isimlere “bir şans daha” verebileceği de konuşuluyor.





Değişim medyayı da kapsayabilir





Bir başka gergin bekleyiş de medya alanında sürüyor, Ankara kulislerine göre. Bununla kast edilen yalnızca İletişim Başkanlığına bağlı ve bağlantılı olarak çalışan TRT ve Anadolu Ajansı kast edilmiyor. Yarı resmî nitelikteki bu kuruluşların yayın politikalarının, neticede talimatla değiştirilebileceği biliniyor.

Bu ifadeyle asıl kastedilen özel sektördeki hükümet yanlısı gazete, televizyon ve internet siteleri. Bunlardan fiilen Sabah-Turkuvaz grubunun başına bulunan Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’a bağlı ya da etkisinde olan gazete ve televizyonları dikkatle izlemek gerekiyor. Yalnızca Sabah değil, Hürriyet, Milliyet, Posta, Yeni Şafak gibi gazeteler, ATV, NTV, CNNTürk gibi haber kanalları, Albayrak’ın istifasını haber olarak dahi vermemişlerdi. Ancak yine hükümet çizgisinde bulunan Türkiye, Akit gibi gazetelerin bu haberleri -olması gerektiğince- birinci sayfadan vermesi, “talimat Beştepe’den” iddialarını zayıflatmıştı. Serhat Albayrak’ın psikolojik operasyon merkezi niteliğindeki Pelikan Grubunu finanse ettiği biliniyor. Pelikan grubu şimdiden sert çark eden “Cübbeli” Ahmet Mahmut Ünlü gibilerinin “ördek” benzetmelerine konu olmuş durumda.





Erdoğan 19 Ekim’de hükümet yanlısı medyayı ellerindeki gelişmiş imkânlara karşı hükümetin sesi, nefesi olamamakla suçlamıştı. Ancak Erdoğan iktidarında güç ve zenginliği artan Albayrakların kolay pes edip etmeyeceği de henüz bilinmiyor.

Dolayısıyla bürokrasideki gergin bekleyiş, bazı medya yöneticilerini de etkisine almış görünüyor.