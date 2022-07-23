Yalıkavak Marina'da yeni gelişme

Bodrum’da bir yandan Cennet Koyu’nda Mehmet Cengiz’in otel inşaatı ile ilgili tartışmalar sürerken daha önce BirGün gazetesinden Timur Soykan’ın kamuoyuna duyurduğu Yalıkavak Marina’daki kaçak inşaat faaliyeti hız kesmeden sürüyor. Hem de tatil sezonunda inşaat faaliyeti yasağına rağmen.



Sedat Peker’in iddiaları ile gündeme gelen ve Mübariz Mansimov’un elinden şaibeli bir satışla alınan Yalıkavak Marina’da tek katlı eski otel binası yıkılarak yerine iki katlı otel yapımı için Bodrum Belediyesi’ne tadilat ruhsatı için başvuruda bulunan şirket, gerekli izin verilmeden inşaata başlamıştı. Şikâyetler üzerine belediye tarafından iki kez mühürlenen Yalıkavak Marina’da mühür fekki yapılarak inşaat faaliyetlerine devam edildi.





(Şikâyetler üzerine belediye tarafından iki kez mühürlenen inşaat, ruhsat verilmeden sürüyor.)







YASAL İZNİN İKİ KATI

Marina arazisinde totalde 5 bin 500 metrekare yapılaşma iznine rağmen denize dolgu alanı da dahil yasal iznin iki katından yoğun yapılaşma görülüyor. Mansimov, mühürleme ve yıkım kararına rağmen inşaatın sürmesini marinanın yönetim kurulundan istifa etse de Mehmet Ağar’ın etkisine bağlıyor.





Bodrum Belediyesi basın bürosu ile yaptığımız görüşmede yapı ruhsatı başvurusu beklemede olan Yalıkavak Marina’nın kaçak inşaat nedeniyle iki kez mühürlenmesine rağmen inşaatın sürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, yıkım kararının uygulanacağı söylendi.