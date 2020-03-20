Samanyolu Haber /Gündem / Yalman'ın ölümünde İran detayı /20 Mart 2020 11:38

Yalman'ın ölümünde İran detayı

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından virüsü İran'dan kaptığı öne sürüldü.

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Emekli Orgeneral , 2002-2004 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanıydı. 11 Mart'ta nefes darlığından şikayet etmeye başladı. Ertesi gün Fenerbahçe Orduevi'nin doktoru muayene etti. 13 Mart'ta İstanbul'da özel bir hastaneye yatırıldı. Durumu ağırlaşınca da 15 Mart günü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve aynı gün hayatını kaybetti. 

Aytaç Yalman'ın ölüm nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı. Eşi Belma Yalman'da da benzer belirtiler ortaya çıkınca, hastaneye yatırıldı. Ve test sonucunda Belma Yalman'da corona virüs tespit edildi.

Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da corona virüs tedavisi görüyor.

Eski Kara Kuvvetleri Komutani'nın daha önce gittiği hastane ve orduevinde tedavi uygulayan sağlık çalışanlarına, ev ve işyerinde temas edenlere test yapıldı. Ardından da izole edildi. 

Aytaç Yalman'ın kısa bir süre önce İran'a gittiği öne sürüldü. Bu iddia NTV televizyonu tarafından dile getirilirken Yalman'ın virüsün kontrolden çıktığı İran'dan dönüşünde karantina vb önlemlerin alınmadığı görülüyor.

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