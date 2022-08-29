Yalnız değiliz: Yolsuzukla suçlanan Cumhurbaşkanı yardımcısı için destek gösterisi

Neden 12 yıl hapis cezası isteniyor?





Euronews'ingöre, Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerin merkezi Fernandez de Kirchner'in başkent Buenos Aires'in Recoleta Mahallesindeki evinin önü oldu.Kirchner, burada kendisini destekleyenlere hitaben yaptığı kısa konuşmada, “Demokrasilerde ifade özgürlüğü en teme haktır. Size teşekkür ediyorum ve şimdi evinize dönüp dinlenmenizi istiyorum. Bugün oldukça uzun bir gün oldu.” dedi.Göstericiler, eski Cumhurbaşkanı'na destek için öğlen saatlerinden itibaren evinin çevresindeki sokakları doldurmaya başladı.Fernandez de Kirchner'ın destekçilerinin, polisin evin yakınına kurduğu demir çitleri devirmesiyle polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere biber gazıyla ve su sıkarak müdahale etti.Kısa süren çatışmanın ardından polisin koyduğu demir çitler kaldırıldı ve güvenlik güçleri geri çekildi.Hükümete yakın kesimler, çıkan arbede dolayısıyla Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta'yı eleştirdi.Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından, "Vatandaşların kendilerini özgür ve demokratikçe ifade ettikleri kitlesel bir gösteri karşısında Şehir Hükümeti'nin yol açtığı kurumsal şiddeti en güçlü şekilde reddediyorum." ifadesini kullandı.Fernandez de Kirchner muhalifi Larreta, demir çitlerin günlerdir devam eden gösterileri nedeniyle rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine koyulduğunu açıklamıştı.Arjantin'i 2007-2015 yıllarında iki dönüm üst üste yöneten Fernandez de Kirchner'in Santa Cruz eyaletinde yol yapım ihalelerinde yolsuzluk yapmakla itham edildiği davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılması ve ömür boyu kamu görevinden alıkonulması talep edilmişti.Ülkede 2015'te eski Cumhurbaşkanı Macri'nin göreve gelmesinin ardından Kirchner hakkında birçok yolsuzluk davası açılmış ve bu davaların bir kısmı düşürülmüştü.