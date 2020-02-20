Samanyolu Haber /Dünya / Yalnız değilsiniz, yanınızdayım! /20 Şubat 2020 14:51

Yalnız değilsiniz, yanınızdayım!

Dün gece 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ağır yaralandığı ırkçı saldırıyı telin eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Irkçı nefretin tehdit ettiği tüm insanların yanındayım. Yalnız değilsiniz." dedi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Hanau'da 9 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yaptı. 

Steinmeier Berlin'de yaptığı açıklamada Hanau'daki terörist saldırıdan dolayı endişe içinde olduğunu söyledi. 

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara da şifa diledi.

"Irkçı nefretin tehdit ettiği tüm insanların yanındayım. Yalnız değilsiniz." diyen Steinmeier, Almanya'da büyük çoğunluğun da "bu eylemi, ırkçılık, nefret ve şiddetin her tür biçimini" kınadığına inandığını söyledi. 

"BİRLİKTE YAŞAMAYI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Steinmeier, "Ülkemizde barış içinde bir arada yaşamı savunmayı bırakmayacağız." diye konuştu.

Hessen eyaletine bağlı Hanau'da dün gece isminin "Tobias R." olduğu iddia edilen saldırgan, Türkiye kökenlilerin ağırlıkta olduğu Hanau şehrinde önce  “Midnight” adlı bir nargile kafeyi, ardında da Arena Bar & Cafe adlı başka bir mekânı silahla bastı. 
Polis Hanua'da 9 kişinin hunharca katledildiği bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Irkçı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. 

Tobias R., 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettikleri evde ölü olarak bulundu. 

Şüphelinin annesini öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.
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