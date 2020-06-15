Yalnızca gıda ve barınmayı karşılayabilenlerde görülmemiş oran

“Türkiye’nin en büyük sorununun ekonomi ve işsizlik olduğunu” söyleyenlerin oranı yaklaşık 12 puan artarak, neredeyse yüzde 50’yi buldu.





Metropoll Araştırma Şirketi’nin araştırmasına göre son 1 yıl içinde geçim şartlarının kötüleştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 53.5 olurken, AKP seçmenin yüzde 39’u da geçim şartlarının kötüleştiği görüşüne katılıyor.







SALGINDA İŞSİZ KALANLARIN ORANI ARTTI





Katılımcıların yüzde 31,8’i salgın sürecinde işsiz kaldığını; yüzde 8’i ücretsiz izine gönderildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 20.3’ü temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade ederken, yüzde 58’i ise yalnızca barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getirdi.





Katılımcıların yüzde 20.4’ü kredi kartı borcunu ödeyemediğini; yüzde 17,8’i diğer kişilere olan borçlarını ödeyemediğini; yüzde 17,7’si faturasını ödeyemediğini; yüzde 17,2’si ise kirasını ödeyemediğini, yüzde 17,2’si de banka borcunu ödeyemediğini dile getirdi.





Çalışma kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçmeninin partisine tepkili olduğu sonuçlara da yansıdı. Katılımcılara, “Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi parti veya partilere kesinlikle oy vermezdiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.





Bir kişiden birden fazla cevabının aldığı sonuçlara göre katılımcıların yüzde 57,2’si Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP), yüzde 27,1’i AKP’ye yüzde 26.6’sı ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP), yüzde 21,9’u Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) “kesinlikle oy vermeyeceğini” bildirdi.





KARARSIZ SEÇMENLERİN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI





Yeni kurulan Gelecek Partisi’ne kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 11,5 olurken, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne oy vermeyeceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 9,7.





Mayıs ayında gerçekleştirilen anket çalışmasında seçim olsa kararsız olduğunu ya da sandığı protesto edeceğini söyleyen seçmenlerin yüzde 29’unu AKP, yüzde 13’ünü CHP, yüzde 7’sini MHP ve yüzde 7’sinin HDP ve yüzde 4’ünün İyi Parti kaynaklı olduğu belirlendi.