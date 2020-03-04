Yalova Belediyesi AKP'ye mi geçecek CHP'de mi kalacak?

İçişleri Bakanlığı'nın Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ı görevden uzaklaştırmasının ardından 6 Mart'ta belediye meclisinde başkanlık seçimi yapılacak. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yarın AKP'nin adayını belirlemek için Yalova'ya gidecek.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı'nın belediyede yürütülen "zimmet soruşturması" nedeniyle geçici olarak görevden aldığı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’dan boşalan koltuk için 6 Mart’ta belediye meclisinde yeni başkan seçimi yapılacak.





AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin AKP’nin adayının kim olacağını belirlemek üzere, yarın Yalova’ya gideceği belirtildi.





31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi’nde, üyelerin 15'i AKP, 2'si MHP, 14'ü ise CHP'den seçilmişti. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in tutuklanması ile CHP’nin belediye meclisindeki üye sayısı 13’e düştü.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki göstererek Salman'ın belediyedeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran kişi olduğunu söylemişti.



