Samanyolu Haber /Gündem / Yalova’da 3.7 büyüklüğünde deprem! /22 Kasım 2019 19:30

Yalova’da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Yalova'da Kandilli verilerine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Esenköy - Çınarcık olan depremin derinliği 9.2 kilometre olarak açıklandı.

SHABER3.COM

AFAD verilerine göre ise Yalova açıklarında meydana gelen depremin şiddetinin 3,6 büyüklüğünde olduğu duyuruldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:36’da Yalavo’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre depremin derinliği 9.2 olarak duyuruldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise 17.36’da Marmara Denizi’nde 3,6 büyüklüğünde deprem hissedildi. Deprem Yalova’ya 0,68 kilometre uzaklıkta ve 7,03 kilometre derinlikte meydana geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yalova’da 3.7 büyüklüğünde deprem! Sonraki Haber >>

İşte o anlar...

İşte o anlar...

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

Ne ekonomisi ya!

Ne ekonomisi ya!

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

Cihangir İslam’dan kritik soru

Cihangir İslam’dan kritik soru

Mecliste gergin dakikalar

Mecliste gergin dakikalar

"Sen susarsan çocuklar hapiste büyür".

Tutsak bebekler için

Tutsak bebekler için
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:52:45