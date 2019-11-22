Yalova’da 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre ise Yalova açıklarında meydana gelen depremin şiddetinin 3,6 büyüklüğünde olduğu duyuruldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...





Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:36’da Yalavo’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre depremin derinliği 9.2 olarak duyuruldu.





AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise 17.36’da Marmara Denizi’nde 3,6 büyüklüğünde deprem hissedildi. Deprem Yalova’ya 0,68 kilometre uzaklıkta ve 7,03 kilometre derinlikte meydana geldi.