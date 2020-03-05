Yalova’da seçim 6 Mart’ta: Belediye CHP’nin elinden çıkabilir

Belediyedeki yolsuzluk soruşturması kapsamında bir belediye başkan yardımcısı dahil 14 kişi tutuklanırken, Salman görevden uzaklaştırılmıştı.





Salman’dan boşalan koltuk için 6 Mart’ta toplanması planlanan belediye meclisinde yeni başkan seçimi yapılacak.





31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi’nde, üyelerin 15’i AKP, ikisi MHP, 14’ü de CHP’den seçildi. Belediye başkan yardımcısı Halit Güleç’in tutuklanmasıyla CHP’nin belediye meclisindeki üye sayısı 13’e düştü.





Belediye meclisindeki seçim üç tura kadar uzayabilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisinin oyu alınamadığı takdirde, üçüncü oylama yapılacak. Üçüncü oylamada ise aday olan kişi, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oy alması halinde başkan olarak seçilecek.





Salman, 31 Mart 2019’daki yerel seçimde yüzde 45.91’lik oy alarak, yüzde 44.93 oyu olan AKP’li adayı geride bırakarak başkan seçilmişti.

