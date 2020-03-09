Samanyolu Haber /Gündem / Yalova depremi sonrası dikkat çeken uyarı! : Adalar Fayı çatırdıyor demektir" /09 Mart 2020 09:38

Yalova depremi sonrası dikkat çeken uyarı! : Adalar Fayı çatırdıyor demektir"

Yalova açıklarında meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Eğer bu deprem gerçekten bu fay üzerinde ise Adalar Fayı da GD ucundan çatırdıyor demektir" uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür, bu sabah 07:21 sularında Yalova açıklarında meydana gelen 4.0 şiddetindeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Söz konusu depremin kilitli olan ve enerji biriktiren Adalar fayının harekete geçtiğinin göstergesi olduğunu söyledi.


 


İşte Görür’ün Twitter hesabından yaptığı o açıklama:

“Saat 07:21 de Yalova açıklarında olan 4 büyüklüğünde deprem olasılıkla Adaların güneyinden geçen fay zonu üzerinde veya yakınında oldu. Depremin yeri ilginç. Burası KAF’ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara’da en son durduğu yere yakın. Biliyorsunuz, Adaların güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem geçekten bu fay üzerinde ise Adalar fayı da GD ucundan çatırdıyor demektir”
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