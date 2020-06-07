Samanyolu Haber /Gündem / Yalova Valiliği'nden 'millet bahçesi' yalanlaması /07 Haziran 2020 23:52

Yalova Valiliği'nden 'millet bahçesi' yalanlaması

Atatürk döneminde bir ağacın kesilmemesi için yürütülerek yeri değiştirilen ve adı Yüyüyen Köşk olarak bilinen yapının çevresine millet bahçesi yapılacağı iddiası Yalova Valiliği tarafından yalanlandı.

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Yalova Valiliği, Millet Bahçesi olarak düzenlenecek taşınmazın Yürüyen Köşk arazisinde kaldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında "Atatürk'ün mirası Millet Bahçesi oluyor" konulu haberlere yer verildiği için açıklama yapıldığı belirtildi.

Millet Bahçesi için Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 113 bin 396 metrekarelik arazinin tahsis edildiği duyurulan açıklamada, Yürüyen Köşk'ün de bulunduğu taşınmazın ise Süleymanbey Mahallesi'nde 524 bin 748 metrekarelik alan olduğu aktarıldı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Ar-Ge çalışmalarında kullanılan ve Yürüyen Köşk'ün de yer aldığı parsellerin tahsislerinde herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Millet Bahçesi olarak halkın hizmetine sunulacak olan taşınmazın Yürüyen Köşk'e uzaklığı yaklaşık 1300 metredir. Taşınmazın üzerinde zeytin ağaçları bulunan kısmının muhafaza edilmesi koşuluyla Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca uygun görülmüştür."
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