Samanyolu Haber /Gündem / Yalova'da eğitime kar tatili /18 Mart 2022 13:42

Yalova'da eğitime kar tatili

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi.

SHABER3.COM

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, hava şartlarının eğitime etkisinin ele alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce öngörülen olumsuz hava koşullarından dolayı öğleden sonra eğitime ara verilmesine ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

"İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verildi"

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