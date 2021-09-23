Samanyolu Haber /Teknoloji / 'Yan bakan Chloe', NFT olarak satışa çıkıyor /23 Eylül 2021 11:36

'Yan bakan Chloe', NFT olarak satışa çıkıyor

İnternetin viral haline gelen görsellerinden olan 'Yan bakan Chloe'nin NFT ile satılmasına karar verildi. Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe'nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracak.

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Sosyal medyada en sık kullanılan görsellerden 'Yan bakan Chloe' (Side-eyeing Chloe) de NFT ile satılan 'eserler' kervanına katılıyor.

ABD'de şimdi 10 yaşında olan Chloe Clem'in 2013'te ailesiyle Disneyland'e giderken kız kardeşi Lily'nin ağlamasına verdiği tepkiyi gösteren ve bir internet fenomeni haline gelen görüntüsü açık artırmada satılacak. İlk teklif 5 Etherum, yani yaklaşık 15 bin dolar.

İnternete yüklediği bu video 20 milyondan fazla kez izlenen, Chloe'nin memnuniyetsizliğini göstermek için yan yan baktığı karenin ise kısa süre içinde her yerde karşısına çıktığını hatırlatan anne Clem, BBC'ye verdiği demeçte, "Çok tuhaftı. Ailem, arkadaşlarım bana bu görüntüyü yollayıp duruyordu. Hâlâ daha internette gördükleri Chloe meme'lerini gönderirler" dedi.

Baba Clem de NFT'nin iyi bir fırsat olduğunu, kızının da buna onay verdiğini belirtti.

'Takas edilemez jeton' olarak çevrilebilen 'Non-Fungible Token' yani NFT takas edilmez oluşu nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

Öte yandan Chloe bu parayla at almak, Walt Disney inşa ettirmek gibi hayaller peşinde olsa da aile satıştan elde edecekleri geliri kızlarının eğitimi için harcamak istiyor: "Brezilya'ya seyahat ettik, bir sürü güzel şey yapabildik ama günün sonunda ben yalnızca evde kızlarına bakan bir anneyim."
shaber
Instagram'da 500 bin takipçisi olan Chloe, Brezilya'da bir Google reklamında boy göstermişti.
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